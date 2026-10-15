Destituyen e inhabilitan por 10 años a funcionaria de la DIAN por incremento patrimonial injustifica

Una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue destituida e inhabilitada para ejercer funciones públicas durante diez años, luego de que la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) estableciera su responsabilidad disciplinaria por un caso relacionado con un incremento patrimonial injustificado y supuestos remates de bienes incautados.

La decisión se tomó después de una investigación que detectó un aumento en el patrimonio de la funcionaria que no tendría una explicación clara, según informó la ITRC.

La Agencia ITRC (Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales) es la entidad que Investiga y sanciona faltas disciplinarias gravísimas cometidas por servidores públicos de entidades como la UGPP, la DIAN y Coljuegos.

La mujer se desempeñaba como Facilitador III en la Secretaría Jurídica de la División Jurídica de la DIAN en Bogotá. Durante la investigación, las autoridades analizaron sus cuentas bancarias y recopilaron testimonios para establecer el origen de los recursos y las circunstancias de los hechos.

¿Cómo habría utilizado el nombre de la DIAN?

De acuerdo con la ITRC, la investigación permitió identificar un esquema informal relacionado con supuestos remates de vehículos e inmuebles incautados por la entidad.

Los remates son procesos mediante los cuales se venden bienes, por ejemplo, a través de subastas públicas. En el caso de la DIAN, estos pueden estar relacionados con mercancías o propiedades que quedan bajo su control por procedimientos aduaneros o tributarios.

Según la agencia, la funcionaria habría aprovechado su cargo y su vínculo con la entidad para generar confianza entre las personas involucradas en estos negocios.

Para establecer lo ocurrido, los investigadores recurrieron a análisis contables forenses, es decir, revisiones especializadas de movimientos financieros que permiten rastrear recursos e identificar posibles irregularidades. También tuvieron en cuenta los testimonios recogidos durante el proceso disciplinario.

Eva Carolina Madrid Torres, directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, señaló que el caso evidencia los riesgos de utilizar un cargo público para generar confianza con fines ilícitos.

“La función pública exige transparencia, integridad y absoluta separación entre los intereses particulares y el ejercicio del cargo”, afirmó Madrid Torres.

La funcionaria también advirtió que el nombre y la investidura de una entidad estatal no deben utilizarse para respaldar intereses particulares que puedan comprometer la legalidad de sus actuaciones.

¿Qué significa la sanción?

La destitución implica la separación de la funcionaria de su cargo, mientras que la inhabilidad general le impide ejercer funciones públicas durante el periodo establecido en la sanción, en este caso, diez años.

La decisión fue adoptada por la ITRC, entidad encargada de vigilar y adelantar actuaciones disciplinarias relacionadas con funcionarios de entidades como la DIAN y otras instituciones del sector tributario, aduanero y de contribuciones parafiscales.

Con esta medida, la agencia aseguró que busca fortalecer la transparencia y combatir la corrupción en las entidades bajo su vigilancia.