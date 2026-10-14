Gobierno anuncia compromisos para avanzar en Aerocafé y obras viales en Caldas

El Gobierno nacional anunció compromisos para avanzar en el proyecto Aerocafé, garantizar la continuidad de Autopistas del Café y gestionar recursos para obras viales en Caldas, tras una reunión de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, con autoridades territoriales y representantes de los gremios de la región.

En relación con Aerocafé, anunció que el presidente designará a Claudia Pilar Calderón Acuña como su representante en el Comité Fiduciario del proyecto. Calderón Acuña es ingeniera civil y cuenta con cerca de 40 años de experiencia en infraestructura, construcción e interventoría.

Además, la próxima semana se escogerá al gerente de Aerocafé y se buscarán recursos para financiar la terminal de pasajeros.

Frente a Autopistas del Café, la ministra confirmó que la concesión continuará hasta septiembre de 2027, mientras la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) define el futuro del corredor vial.

El Ministerio de Transporte también evaluará alternativas de financiación para soluciones viales en Manizales y nuevas conexiones con Pacífico 3. Asimismo, se incluirán obras de placas huella en el programa Caminos de Tigre.

Finalmente, la cartera revisará los puntos críticos de infraestructura afectados por el terremoto en Caldas, con el propósito de avanzar en las intervenciones necesarias para mejorar la conectividad y la movilidad en el departamento.