Exprimer ministro advierte que tensión política está afectando el turismo entre Canadá y EE.UU.

MALTA

Avanza el evento más importante en materia de turismo organizado por el World Travel and Tuourism Council (WTTC) en La Valeta, Malta.

En el segundo día de conversaciones entre empresarios, agencias de turismo y líderes de la región, la presienta del gremio, Gloria Guevara habló con el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En medio de tensiones por impuestos e incluso políticas migratorias, Trudeau se refirió a la disminución de los viajes de ciudadanos canadienses hacia Estados Unidos y a las consecuencias que estos distanciamientos pueden tener para el sector.

Según explicó el exmandatario, las preocupaciones por el endurecimiento de los controles fronterizos y la posibilidad de enfrentar dificultades al ingresar a territorio estadounidense han generado inquietud entre los viajeros canadienses.

“Ha habido cierto nivel de ansiedad por viajar a los Estados Unidos que ha afectado a los canadienses, pero más aún esta falta de respeto que el presidente ha mostrado hacia Canadá”, indicó el primer ministro.

Menos viajes de canadienses hacia Estados Unidos

Trudeau sostuvo que los ciudadanos canadienses han optado por reducir sus viajes a Estados Unidos sin que el Gobierno de Canadá haya impuesto sanciones o restricciones para desincentivarlos.

Durante la conversación, señaló que la disminución de visitantes canadienses llevó a operadores turísticos, aerolíneas y hoteles estadounidenses a reducir sus precios. Sin embargo, aseguró que los viajeros continúan buscando otros lugares para vacacionar.

El exmandatario también mencionó que la caída de los viajes canadienses supera el 20 %, con repercusiones en destinos como Florida y Arizona.

“Y los canadienses siguen optando por no viajar a Estados Unidos y ahora mismo las cifras han bajado más de un 20% y en lugares como Florida, Arizona. A los canadienses todavía les caen bien los estadounidenses y a los estadounidenses todavía les caen bien los canadienses. Pero el conflicto entre gobiernos y la falta de respeto del gobierno estadounidense han provocado que los canadienses digan, bueno, busquemos otros lugares a donde ir”, indicó el exprimer ministro.

Para Trudeau, esta situación demuestra que el turismo no depende únicamente de los paisajes, los precios o los costos de los servicios. La reputación de un destino, el ambiente que ofrece y la percepción de ser bienvenido también son factores determinantes.

“Si quieren atraer los ingresos del turismo, tienen que mostrarse abiertos al mundo, algo que Canadá siempre ha hecho”, indicó Trudeau.



