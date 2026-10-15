José Eduardo Barreneche es el nuevo director de cumplimiento de Ecopetrol

José Eduardo Barreneche fue nombrado como director de Cumplimiento de Ecopetrol, la petrolera más grande del país.

Él será el encargado de liderar la estrategia de ética, transparencia, gobernanza y cumplimiento normativo de la compañía.

¿Quién es Barreneche?

Barreneche es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, tiene una Maestría en Derecho Bancario y Financiero (LLM) de Queen Mary University of London y una Maestría en Educación.

También cuenta con especializaciones en derecho aduanero, laboral y tributario de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad del Norte.

Trabajó en el Grupo Daabon como representante legal, secretario general, asesor en temas de ética y cumplimiento y miembro de las juntas directivas de más de treinta compañías nacionales e internacionales.

También fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

La entidad señaló que cuenta con más de 20 años de experiencia en derecho corporativo, societario, laboral y comercial y en actividades de cumplimiento regulatorio (Compliance), con una trayectoria en compañías nacionales e internacionales de los sectores agrícola, agroindustrial, energético y de biocombustibles