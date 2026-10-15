MinVivienda y la Gobernación de Cundinamarca acuerdan destrabar proyectos para el departamento

El Gobierno Nacional desde el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Cundinamarca anunciaron avances en la reactivación de proyectos de infraestructura para mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento básico en los municipios del departamento.

Tras el comité directivo número 138 del Plan Departamental de Agua (PDA), el gobernador Jorge Emilio Rey informó que en coordinación con el Ministerio de Vivienda, se logró destrabar proyectos por 240 mil millones de pesos en una primera fase y otros 260 mil millones en una tercera.

”Logramos en tan solo semanas, destrabar estos impedimentos a los proyectos, ahora, el departamento podrá ejecutar proyectos hasta por 240 mil millones en una primera fase y esperamos en la tercera, alcancemos otros 260 millones millones” dijo el gobernador a los micrófonos de Caracol Radio.

Las iniciativas estarán enfocadas en obras de acueducto y alcantarillado, adecuaciones de plantas de tratamiento de agua potable y modernización de los sistemas de alcantarillado.

Por su parte, el ministro de Vivienda señaló que se destinarán más de 74 mil millones de pesos a proyectos de agua y saneamiento durante 2026, recursos que representan un aumento del 19%. Además, indicó que, si avanzan las mesas técnicas pendientes con la Gobernación, la cobertura de estos servicios en Cundinamarca podría acercarse al 86%.

“Lo que pasó en los últimos 30 meses lamentablemente el gobierno anterior no se le dio la gana de aprobar los PDA. Estos planes requieren es un apoyo técnico por muchos de estos recursos son para las regiones del país”, dijo el ministro de vivienda.

Finalmente, en materia de vivienda, el ministro también afirmó que la instrucción del Gobierno Nacional es destrabar los más de 1.143 proyectos que se encuentran represados en el país. Según lo anunciado, se contará con un plazo de 13 meses para materializar obras que contribuyan al desarrollo de las regiones.