La variación del dólar está afectando la llegada de turistas venezolanos a Norte de Santander
La ocupación hotelera en la región ha disminuido en un 40% durante los últimos meses.
Norte de Santander
El sector hotelero de Norte de Santander está sintiendo el impacto de la variación en el precio del dólar.
De acuerdo con Sandra Mendoza, directora de Cotelco en la región, uno de los efectos más evidentes se refleja en la disminución de visitantes del vecino país. A esto se suman otros factores que han incidido en los niveles de ocupación hotelera.
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“Sí, definitivamente se ha visto en la baja también del visitante o del turista venezolano, que ellos manejan el tema del cambio”, dijo Mendoza en diálogo con Caracol Radio.
Otros gremios también se han visto afectados
Mendoza aseguró que “incluso hemos estado en conversaciones con estos empresarios y personas de Venezuela y en general sí ha afectado bastante, han sido diferentes factores los que han afectado la ocupación, entre esos indudablemente el cambio del dólar afecta bastante”.
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Gremios como el gastronómico y el nocturno también ha sentido el coletazo por la disminución de visitantes venezolanos en zona de frontera.
De acuerdo con Cotelco, la ocupación hotelera en la región ha disminuido en un 40% durante los últimos meses.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...