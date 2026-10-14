Desarticulan en Barcelona una red que usaba pasaportes colombianos para ingresar migrantes a Europa

BARCELONA CATALONIA, SPAIN - SEPTEMBER 10: A person arrested during a wreath-laying ceremony at the Fossar de les Moreres on 10 September 2026. Imagen tomaad de Getty Imagenes (Crédito: Europa Press News / Colaborador) / Europa Press News

La Policía Nacional ha desarticulado en Sabadell, Barcelona, una organización criminal que presuntamente facilitaba la entrada irregular de ciudadanos dominicanos en Europa utilizando pasaportes colombianos falsos o emitidos de forma ilegal. La operación se ha saldado con cuatro detenidos, entre ellos el presunto líder de la red.

Según la investigación policial, los migrantes viajaban desde República Dominicana hasta Colombia, donde obtenían documentación que les permitía desplazarse a Europa como turistas sin necesidad de visado. En otros casos, la ruta incluía países como Perú y Brasil, con Francia como uno de los principales destinos europeos.

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La investigación comenzó en noviembre de 2025 y ha permitido descubrir el funcionamiento de la organización, que presuntamente facilitaba los desplazamientos mediante el uso de documentación irregular. La operación ha contado con la colaboración de AMERIPOL, el mecanismo de cooperación policial entre los países de América.

Durante los registros realizados en dos domicilios, los agentes intervinieron 3,7 kilos de cocaína y 8.700 euros en efectivo. Los cuatro detenidos están vinculados a una investigación por presuntos delitos relacionados con la organización criminal y la facilitación de la inmigración irregular.

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