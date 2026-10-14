Gobierno instala Consejo de Gestión del Riesgo por terremoto del 10 de agosto

El Gobierno Nacional instaló el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo con el propósito de presentar el Plan de Acción Específico para la Recuperación de los territorios afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.

La sesión extraordinaria fue presidida por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), en representación del presidente Abelardo de la Espriella.

Durante la reunión, David Santiago Tamayo Roldán, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ejerció como secretario del Consejo.

En la sesión también participaron representantes de diferentes ministerios, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Dirección Nacional de Bomberos, la Defensa Civil Colombiana y la Cruz Roja Colombiana.