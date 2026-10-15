Tigo se queda con la marca Movistar en Colombia: así cambiarán los servicios desde noviembre

La marca Movistar dejará de identificar comercialmente los servicios de telecomunicaciones que presta en Colombia. Su lugar lo ocupará Tigo, en una transición que Millicom puso en marcha en octubre y que prevé completar durante noviembre.

La decisión unifica bajo una misma identidad comercial dos operaciones que durante años compitieron por los usuarios de telefonía móvil, internet y otros servicios de conectividad. El cambio más visible será el nombre que aparecerá en la red móvil de los teléfonos, aunque también habrá ajustes en la facturación y en los canales digitales.

Para los clientes, sin embargo, la transición no implica empezar de cero. Tigo informó que conservarán sus números telefónicos, tarjetas SIM, contratos y tarifas actuales. Tampoco tendrán que adelantar trámites para que sus servicios continúen funcionando.

Qué cambiará para los usuarios de Movistar

El cambio se verá progresivamente en los servicios y canales que hasta ahora se identificaban con Movistar. La nueva marca comenzó a aparecer en las facturas de octubre y, para noviembre, está previsto que los celulares empiecen a mostrar Tigo como nombre de la red móvil.

También habrá una actualización en el portal de pagos digitales. La compañía anunció que su dirección cambiará a mi.tigo.com.co , mientras que la aplicación Mi Movistar y los canales de atención actuales se mantendrán por ahora.

Los usuarios que tengan pagos automáticos inscritos podrán seguir utilizándolos, según la información divulgada por la empresa. En cualquier caso, Tigo señaló que comunicará previamente los cambios posteriores que puedan afectar sus plataformas o puntos de atención.

Esto significa que el cambio de marca no exige comprar otra SIM, solicitar una nueva línea ni suscribir otro contrato. Las condiciones actuales se mantienen durante la transición, de acuerdo con lo informado por la compañía.

Millicom anuncia $8,5 billones para ampliar la conectividad

La unificación comercial viene acompañada de un plan de inversión de $8,5 billones para los próximos cuatro años. Millicom destinará esos recursos a fortalecer sus redes móviles y fijas, ampliar la fibra óptica, modernizar la infraestructura de transmisión y actualizar centros de datos y plataformas tecnológicas.

Una de las principales metas está en la expansión del 5G. La compañía proyecta pasar de 128 municipios con cobertura de esta tecnología a más de 330, además de instalar alrededor de 1.100 nuevas estaciones y alcanzar cerca de 4.000 estaciones 5G.

El plan también busca ampliar el acceso en zonas rurales y mejorar la capacidad de conexión en lugares donde las redes tienen limitaciones. Tigo calcula que podrá llevar conectividad a cerca de 500.000 personas que actualmente carecen de acceso y mejorar el servicio para más de tres millones de usuarios.

Entre los territorios incluidos en los planes de expansión figuran Carmen del Darién, Riosucio y Medio Baudó, en Chocó; Providencia, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y Paratebueno, en Cundinamarca.

Estas cifras corresponden a las metas anunciadas por la compañía para los próximos años. Su impacto dependerá de la ejecución de las obras y de la puesta en funcionamiento de la infraestructura proyectada.

La operación empresarial detrás del cambio de marca

La desaparición de Movistar como marca independiente es el resultado de una serie de adquisiciones realizadas por Millicom durante 2026. La multinacional, que controla Tigo, compró las participaciones de Telefónica Hispanoamérica y del Estado colombiano en Colombia Telecomunicaciones, la empresa que presta los servicios de Movistar en el país.

En abril, Millicom completó la adquisición del 32,5 % de las acciones que pertenecían a la Nación y, tras la compra previa de la participación de Telefónica, pasó a controlar la totalidad de Colombia Telecomunicaciones.

El proceso también incluyó la compra de la participación de EPM en Tigo. Según las cifras divulgadas por la compañía, las adquisiciones representaron cerca de $4,5 billones. A esa suma se agregan los $8,5 billones anunciados para infraestructura, con lo que la empresa calcula una inversión total de aproximadamente $13 billones entre compras e inversiones proyectadas.

Con la transición, Tigo concentrará la presencia comercial de ambas operaciones en Colombia. El desafío será que esa integración se traduzca en mejoras efectivas de cobertura, estabilidad y calidad de conexión, especialmente en las zonas que hoy tienen dificultades de acceso.

Por ahora, el cambio más importante para los clientes es la nueva marca: Movistar dejará de aparecer como identidad comercial independiente, pero sus usuarios podrán continuar utilizando sus servicios con sus números, tarjetas SIM y condiciones contractuales actuales.