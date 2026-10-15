Aliados: la apuesta de empresas e instituciones para reducir accidentes en la minería de Boyacá

La iniciativa reúne a PazdelRío, Milpa, Coquecol, la Agencia Nacional de Minería (ANM), el SENA y Fedecarboy / Foto: Prensa Acerías PazdelRío.

Sogamoso

Con el propósito de reducir los accidentes graves y fatales en la minería del carbón, empresas e instituciones se unieron en la estrategia “Aliados. Más allá del carbón”, cuyo prelanzamiento se realizó el viernes 9 de octubre en la Cámara de Comercio de Sogamoso.

La iniciativa reúne a PazdelRío, Milpa, Coquecol, la Agencia Nacional de Minería (ANM), el SENA y Fedecarboy, con acciones dirigidas a fortalecer la prevención en 35 minas y llegar a 921 trabajadores y sus familias.

Edison Álvarez Salamanca, jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de Coquecol, aseguró que la estrategia surge ante la preocupación por los accidentes asociados a explosiones por acumulación de gases, atmósferas peligrosas y derrumbes dentro de los socavones.

“Aliados nace de una preocupación real por el incremento de los accidentes del sector minero de la provincia del norte de Boyacá, asociados a explosiones por acumulación de gases, atmósferas viciadas y derrumbes dentro de los socavones”, señaló Álvarez.

El programa busca fortalecer los procedimientos de seguridad, el cumplimiento de las normas y la preparación técnica de quienes participan en las operaciones mineras. También contempla la sensibilización de los trabajadores y sus familias para promover el autocuidado y la prevención de riesgos.

“Queremos cambiar la imagen que se tiene del sector minero y demostrar que podemos trabajar una minería segura, reducir las tasas de accidentalidad y la severidad de los accidentes, y por qué no, lograr el objetivo de cero accidentes dentro de las operaciones mineras de Boyacá y Cundinamarca”, afirmó el jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de Coquecol.

Durante el encuentro, los participantes firmaron simbólicamente una Carta de Compromiso por la Vida. La jornada también resaltó la importancia de la psicología y los cambios de comportamiento para consolidar hábitos de prevención en las minas.

“Buscamos fortalecer la parte técnica de las operaciones mineras, dando herramientas a técnicos, ingenieros, administradores, gerentes, mineros y sus familias en temas de seguridad, emprendimiento y cultura de prevención”, agregó Álvarez.

El lanzamiento oficial de “Aliados. Más allá del carbón” está previsto para los días 22 y 23 de octubre de 2026, en Bogotá, durante el Congreso de Prevención y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería. La apuesta es convertir la prevención en acciones concretas para proteger la vida de quienes trabajan en el sector.