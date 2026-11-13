Para el 4 de diciembre fue reprogramada audiencia de juicio contra el alcalde de Villa de Leyva

Víctor Gamboa enfrenta una investigación por presuntamente exigir más de 100 millones de pesos a una empresaria a cambio de favorecer un proyecto inmobiliario.

Villa de Leyva

El mandatario es investigado por la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción, dentro de un proceso relacionado con la supuesta exigencia de más de 100 millones de pesos a una empresaria para facilitar la ampliación de una licencia de construcción en el predio San Cayetano, ubicado en la vereda Sábana de Villa de Leyva.

Según la investigación, el dinero habría sido solicitado a cambio de omitir y archivar procesos sancionatorios relacionados con presuntas irregularidades ambientales y patrimoniales del proyecto inmobiliario. El caso derivó en la captura del alcalde el pasado 7 de mayo y en la posterior imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Actualmente permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

El proceso también involucra al publicista Juan Camilo Sánchez Torres, imputado por el delito de concusión, quien habría recibido más de 48 millones de pesos mediante un contrato de prestación de servicios con la empresa involucrada en el proyecto.

La audiencia preparatoria permitirá definir las pruebas que serán presentadas durante el juicio. La Fiscalía contempla más de 100 elementos probatorios, entre conversaciones de WhatsApp, registros bancarios, testimonios e informes periciales.

El proceso ya había sido aplazado el 14 de agosto por solicitud de la defensa del mandatario, que pidió 90 días para preparar su estrategia. La nueva fecha quedó establecida para el 4 de diciembre.