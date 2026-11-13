Concejal de Villa de Leyva pide fortalecer vigías ambientales, tras incendio que afectó Iguaque

Villa de Leyva

La emergencia ambiental registrada el pasado 19 de septiembre en Villa de Leyva dejó un balance de 1.517 hectáreas afectadas por las llamas, de las cuales aproximadamente 1.020 corresponden al Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Así lo dio a conocer la concejal María Teresa Reina, luego de una sesión en la que fueron invitados funcionarios de la Alcaldía, Corpoboyacá, Parques Nacionales Naturales y el Cuerpo de Bomberos para analizar las consecuencias del incendio y las acciones de recuperación.

Una de las principales conclusiones, según la cabildante, es la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, especialmente mediante la ampliación del programa de vigías ambientales, que anteriormente funcionaba con cinco personas encargadas de proteger el territorio.

“Ojalá la administración municipal tome nota de ampliar el tema de los vigías ambientales, que venía desde 2016 con cinco vigías que protegieron de alguna manera nuestro territorio. Este ha sido el incendio más grande que se ha presentado en los últimos años y necesitamos fortalecer esas estrategias para evitar que una emergencia de estas dimensiones vuelva a ocurrir”, manifestó Reina.

Recuperación ambiental y siembra de especies nativas

La concejal explicó que, durante la reunión, las autoridades ambientales señalaron que la recuperación de las zonas afectadas no debe comenzar inmediatamente con la siembra de árboles, sino que es necesario permitir que la montaña tenga un periodo de recuperación natural.

“Debe hacerse de manera coordinada, dejar un tiempo para que la montaña también descanse y tome fuerza. La recuperación debe adelantarse en época de invierno, con las autoridades competentes y haciendo seguimiento, pero además utilizando plantas nativas de cada sector”, indicó.

Asimismo, destacó que Parques Nacionales presentó algunas de las estrategias que tiene previstas para la recuperación del santuario y la articulación con las comunidades.

Inconformidad por reapertura del Santuario de Iguaque

Otro de los temas abordados fue la reapertura del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, que volvió a recibir visitantes el pasado 3 de noviembre. Reina aseguró que la decisión tomó por sorpresa a varios sectores de la comunidad, que consideraban prematuro habilitar nuevamente el ingreso turístico después de la magnitud de la emergencia.

“El sentir de la comunidad es que, luego de este incendio tan grande, de alguna manera estamos procesando un duelo. Se siente que fue demasiado apresurada la apertura del santuario, aunque entendemos que son decisiones que se toman desde las autoridades”, expresó.

La concejal agregó que representantes de organizaciones ambientales y habitantes de Villa de Leyva participaron en una reunión con funcionarios de Parques Nacionales, en la que expusieron sus inquietudes e incluso radicaron un derecho de petición solicitando que no se habilitara todavía el ingreso de turistas.

Pese a estas solicitudes, el santuario fue reabierto y, según la concejal, permanece habilitado desde el 3 de noviembre.

Finalmente, Reina insistió en la importancia de mantener el seguimiento institucional y la participación de las comunidades en las decisiones relacionadas con la recuperación ambiental de uno de los ecosistemas más importantes de la región.