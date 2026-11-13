Gobernación anuncia 200 proyectos viales en las 13 provincias de Boyacá

Este es un proyecto que contempla la ejecución de 200 intervenciones viales en las 13 provincias de Boyacá y que se extenderá hasta marzo de 2027 / Foto: Gobernación de Boyacá.

Soracá

Desde el municipio de Soracá, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, dio inicio a la estrategia ‘Hechos para la Provincia’, un proyecto que contempla la ejecución de 200 intervenciones viales en las 13 provincias del departamento y que se extenderá hasta marzo de 2027.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes, especialmente de las comunidades rurales, mediante obras que incluyen pavimentación y demarcación vial. Además de facilitar el desplazamiento de los campesinos, estas intervenciones pretenden fortalecer el turismo y dinamizar la economía de los municipios beneficiados.

Durante el lanzamiento, el mandatario departamental destacó el alcance del proyecto y anunció que Soracá también será beneficiado próximamente con una iniciativa de iluminación.

“Mientras otros dicen, injurian, calumnian, nosotros hacemos. Nuestra respuesta no es el odio ni la rabia; nuestra respuesta es trabajar con más amor por Boyacá”, expresó Amaya durante el acto de inauguración.

Entre los municipios y sectores turísticos que ya han recibido beneficios por cuenta de la ejecución y el mejoramiento de la infraestructura vial se encuentran Oicatá, el Pantano de Vargas y Firavitoba, así como otros puntos del departamento.

Finalmente, el gobernador anunció que presentará ante la Asamblea Departamental una propuesta para sustituir fuentes de financiación contempladas en el Plan de Desarrollo.

Según explicó, la disminución de $309.000 millones en los recursos provenientes de regalías, asociada al bajo recaudo, hace necesario plantear alternativas financieras. La propuesta consiste en reemplazar parte de esos recursos por financiación mediante empréstito, con el propósito de mantener la estabilidad fiscal del departamento y garantizar la continuidad de los proyectos previstos.

La iniciativa deberá ser estudiada por la Asamblea Departamental.