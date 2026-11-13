Tunja realizará actividades gratuitas durante el Mes del Turismo y el Patrimonio

El concurso Tunja en Imágenes entregará incentivos de $2,5 millones a los ganadores de cada una de las tres categorías fotográficas.

Tunja

Con talleres prácticos, recorridos fotográficos y conferencias, la capital boyacense desarrollará una programación dirigida a niños, jóvenes, adultos y profesionales interesados en conocer, preservar y proteger el patrimonio cultural de la ciudad.

La coordinadora de Patrimonio de Tunja, la arquitecta Natalia Ortegón, explicó que la programación comenzó este 12 de noviembre con el taller práctico Manos a la Obra, que se desarrolla en la Casa Taller y tendrá nuevas jornadas los días 13 y 19 de noviembre, entre las 2:00 y las 5:00 de la tarde.

Asimismo, anunció la realización del taller Tierra que Construye, programado para los días 21 y 28 de noviembre, entre las 8:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Estas actividades buscan acercar a los participantes a los conocimientos relacionados con las técnicas constructivas y la conservación del patrimonio.

Otra de las actividades destacadas será el concurso Tunja en Imágenes, que tendrá tres recorridos fotográficos los días 20, 26 y 27 de noviembre, enfocados en el patrimonio hídrico, arquitectónico y religioso de la ciudad.

“Se va a escoger una foto de cada categoría y cada ganador va a tener un incentivo de dos millones y medio de pesos, más su foto en retablo”, señaló.

La programación también contempla una conferencia el próximo 23 de noviembre, a cargo del arquitecto Carlos Navas, quien abordará la preservación del patrimonio y las técnicas de primeros auxilios para identificar riesgos y actuar oportunamente ante posibles afectaciones de los bienes patrimoniales.

La coordinadora destacó que las actividades son gratuitas y están abiertas a toda la ciudadanía, sin necesidad de contar con conocimientos especializados. En el caso del concurso fotográfico, tampoco es obligatorio ser fotógrafo profesional.

“No es necesario que sean fotógrafos. Pueden tomar fotos con el celular, lo importante es que les guste la fotografía y que quieran ganarse ahí una platica con una buena foto”, manifestó.

Las personas interesadas pueden consultar los enlaces de inscripción en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Tunja, en Facebook e Instagram, o acercarse a las instalaciones de esta dependencia, ubicadas en la Casa del Fundador.

La organización recordó que los talleres cuentan con cupos limitados, por lo que es necesario realizar la inscripción previa para participar.