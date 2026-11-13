Filtraciones frenan la instalación del maderamen en el Coliseo San Antonio de Tunja

Tunja

La instalación del maderamen en el Coliseo del barrio San Antonio de Tunja no será posible debido a las filtraciones de agua y la humedad que persisten debajo de la estructura. Así lo confirmó el concejal Hayder Pérez, tras una nueva sesión de seguimiento a las obras, en la que funcionarios de la Secretaría de Infraestructura explicaron las dificultades técnicas que impiden avanzar con este componente.

Según el cabildante, los estudios realizados y las adecuaciones en el sistema de aguas lluvias no han sido suficientes para solucionar el problema, pues el escenario fue construido sobre una cárcava, situación que estaría relacionada con las afectaciones actuales.

“Técnicamente nos explica el secretario de Infraestructura que no es viable poner maderamen. Están esperando una respuesta del Ministerio del Deporte para ver qué piso se puede instalar, teniendo en cuenta que hay unas filtraciones por debajo del Coliseo San Antonio”, aseguró Pérez.

El concejal también advirtió que solucionar completamente las filtraciones implicaría una intervención de gran magnitud, que prácticamente obligaría a levantar el escenario deportivo. Además, indicó que los contratistas no ofrecen garantías para instalar el maderamen en las condiciones actuales, lo que podría generar pérdidas de recursos públicos.

Frente a esta situación, se estudia la posibilidad de instalar un piso alternativo, posiblemente de caucho, que resista la humedad y cumpla con las condiciones técnicas necesarias para albergar competencias deportivas locales, nacionales e internacionales.

Pérez también informó que solicitó trasladar copias a los organismos de control para que conozcan las condiciones en las que fue construido el escenario y las dificultades que actualmente enfrenta.

Sobre el avance de las demás intervenciones, el concejal aseguró que el avance de las obras van en un 90%.

“Eso ya se adelantó casi en un 90 %. Ya queda muy poco en el tema locativo, en el tema de la silletería, y el cuello de botella que tiene en este momento es el tema del piso, del maderamen o el otro piso que, una vez dé respuesta el Ministerio del Deporte, puedan colocar”, agregó.

Finalmente, el concejal indicó que se prevé retomar el contrato el próximo 9 de diciembre, una vez se supere la suspensión. De cumplirse el cronograma, las obras restantes podrían tardar entre 30 y 45 días, con el propósito de poner en funcionamiento el Coliseo San Antonio para el disfrute de los tunjanos.