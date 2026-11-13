Invías anuncia inversiones por más de $54.000 millones para las vías de Boyacá

El director del Invias, Juan Carlos Ostos, estuvo haciendo un recorrido por las diferentes provincias de Boyacá / Foto: Invías.

Tunja

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció inversiones superiores a los $54.000 millones para fortalecer la infraestructura vial de Boyacá, atender puntos críticos y mejorar la conectividad en corredores estratégicos del departamento.

Durante una visita a la provincia de Lengupá, el director general de Invías, Juan Camilo Ostos, confirmó la destinación de $46.000 millones, entre obra e interventoría, para la construcción de un viaducto en el sector de Quebradón, sobre la Transversal de Boyacá, en el corredor que comunica a Páez con Tunja.

El funcionario explicó que esta intervención busca ofrecer una solución definitiva a uno de los puntos críticos de la vía, que afecta la movilidad de los habitantes, el transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios esenciales.

“Detrás de cada punto crítico y de cada puente que está a punto de caerse hay una comunidad preocupada, una comunidad que sufre por la preocupación de no poder sacar sus productos, de que la gente no se pueda desplazar, que los enfermos no puedan llegar a sus lugares de atención”, manifestó Ostos.

El director general reiteró el compromiso presupuestal para ejecutar esta obra y destacó la importancia de recuperar la tranquilidad de los habitantes y productores de la región.

“Vamos a invertir 46 mil millones de pesos entre contrato de interventoría y obra en la atención de este punto crítico”, anunció el funcionario.

De acuerdo con Invías, el viaducto permitirá superar las dificultades de transitabilidad en este sector y brindar una solución de largo plazo que contribuya al desarrollo económico y social de los municipios de Lengupá.

Obras entre Barbosa y Tunja también cuentan con recursos

De manera adicional, Invías confirmó que continúan las obras del corredor comprendido entre el PR 64 de la vía Barbosa–Tunja y la Glorieta Norte de la capital boyacense.

Este proyecto, contemplado en el convenio interadministrativo 1760 de 2025, cuenta con $8.000 millones aportados por partes iguales entre Invías y la Gobernación de Boyacá, además de $560 millones destinados a la interventoría.

El Instituto señaló que continuará haciendo seguimiento a la ejecución de los recursos y al desarrollo de las intervenciones, que buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en el departamento.