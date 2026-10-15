Boyacá aumenta su inversión en el Presupuesto Nacional 2027: pasa a $1,784 billones

Tunja

Boyacá pasó de tener una inversión regionalizada de $1,637 billones a $1,784 billones en el Presupuesto General de la Nación para 2027, tras los ajustes realizados entre el primero y el segundo debate del proyecto, según informó el representante a la Cámara por el departamento, Yamit Noé Hurtado.

A través de una publicación, el congresista señaló que el incremento se produjo luego de insistencias, constancias y proposiciones presentadas en las comisiones económicas y en la plenaria de la Cámara de Representantes. También reconoció la disposición del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, para revisar las solicitudes relacionadas con la inversión regional.

Aumentan recursos para la Transversal de Boyacá

Uno de los proyectos mencionados por Hurtado es la Transversal de Boyacá, cuya asignación presupuestal pasó de $80.000 millones a $105.000 millones, de acuerdo con el balance presentado por el congresista.

“Uno de los proyectos por los que presentamos proposición de aumento fue la Transversal de Boyacá, que ahora pasa de $80.000 a $105.000 millones”, manifestó el representante.

Aunque destacó el aumento de los recursos, Hurtado advirtió que la inversión prevista para 2027 todavía está por debajo de la asignación que recibió el departamento en 2026.

“Aunque lo proyectado para 2027 aún es inferior a lo que recibimos en 2026, este avance demuestra que nuestro trabajo legislativo por los boyacenses da resultados”, expresó.

El congresista aseguró que continuará promoviendo gestiones para incrementar los recursos destinados al departamento dentro del presupuesto nacional.