Presupuesto de Boyacá para 2027 asciende a $2,2 billones y entra en estudio en la Asamblea

El diputado Julián David García Rubio, presidente de la Asamblea de Boyacá, fue designado ponente del Proyecto de Presupuesto para el 2027 / Foto: Asamblea de Boyacá.

Tunja

El proyecto de presupuesto del departamento de Boyacá para la vigencia 2027, por un monto de 2,2 billones de pesos, comenzó su trámite en la Asamblea Departamental, donde se adelanta la revisión de los documentos y las cifras que sustentan la propuesta presentada por el gobernador Carlos Amaya.

El presidente de la corporación, Julián David García Rubio, informó que fue designado como ponente por la Comisión de Hacienda, instancia encargada de estudiar la iniciativa antes de su discusión en plenaria.

“Lo que viene ahora es el estudio del proyecto y la elaboración del informe de ponencia, que va a tomar varios días, al menos entre 10 y 12 días. Posteriormente, una vez se tenga la ponencia, será enviada a los correos electrónicos, publicada en la página web y se iniciará el primer debate en la Comisión de Hacienda”, indicó García.

De acuerdo con el presidente de la Asamblea, el presupuesto contempla recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, así como ingresos propios, tributarios y no tributarios. Los recursos del sistema se destinarían principalmente a sectores como salud, educación, saneamiento básico y agua potable.

Por su parte, los ingresos propios financiarían inversiones en diferentes áreas, entre ellas agricultura, transporte y tecnologías de la información.

“Estamos revisando todos los anexos, la exposición de motivos, el marco fiscal de mediano plazo, todas y cada una de las cifras y los indicadores. También analizamos las proyecciones de la economía colombiana para 2027 y los supuestos económicos mediante los cuales fue construido el proyecto de presupuesto”, señaló el diputado.

Según García, una vez avance el estudio en la Comisión de Hacienda, el proyecto podría llegar a discusión y consideración de la plenaria entre el 20 y el 24 de noviembre.

El presidente de la Asamblea recordó que el plazo establecido para definir si se aprueba o no el presupuesto vence el último día de noviembre.

“Según el estatuto orgánico, tenemos plazo hasta el último día del mes de noviembre para tomar una decisión sobre la aprobación del presupuesto para la vigencia 2027”, puntualizó.

El trámite continuará con la revisión de los componentes financieros y la discusión correspondiente en las instancias de la Asamblea Departamental.