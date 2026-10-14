Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 oct 2026 Actualizado 14:35

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Pereira

Investigan un presunto caso de feminicidio en Quinchía tras la muerte de una mujer de 30 años

Lorena Manzo falleció en un centro asistencial luego de ser atacada con arma cortopunzante, presuntamente por su pareja sentimental, quien fue capturado por las autoridades.

Foto: Policía del departamento de Risaralda.

Foto: Policía del departamento de Risaralda.

Foto: Policía del departamento de Risaralda.
Pereira
Añadir Caracol Radio en Google

Risaralda

Un presunto caso de feminicidio ocurrió en Quinchía, tras la muerte de Lorena Manzo, de 30 años, quien fue atacada con arma cortopunzante, al parecer, por su compañero sentimental. La mujer resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció mientras recibía atención médica.

Tras conocer lo ocurrido, unidades de la Policía reaccionaron y capturaron en flagrancia a un hombre de 27 años, señalado como presunto responsable de la agresión y quien, según las autoridades, registra anotaciones judiciales por lesiones personales.

“Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades judiciales competentes, donde deberá responder por su actuar delictivo”, indicó el comandante del Departamento de Policía Risaralda, el coronel Jaime Enrique Higgins.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar si la muerte de Lorena Manzo se configura como feminicidio.

Este caso genera preocupación en el departamento por la violencia ejercida contra las mujeres y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y protección.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado