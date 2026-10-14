Investigan un presunto caso de feminicidio en Quinchía tras la muerte de una mujer de 30 años

Risaralda

Un presunto caso de feminicidio ocurrió en Quinchía, tras la muerte de Lorena Manzo, de 30 años, quien fue atacada con arma cortopunzante, al parecer, por su compañero sentimental. La mujer resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció mientras recibía atención médica.

Tras conocer lo ocurrido, unidades de la Policía reaccionaron y capturaron en flagrancia a un hombre de 27 años, señalado como presunto responsable de la agresión y quien, según las autoridades, registra anotaciones judiciales por lesiones personales.

“Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades judiciales competentes, donde deberá responder por su actuar delictivo”, indicó el comandante del Departamento de Policía Risaralda, el coronel Jaime Enrique Higgins.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar si la muerte de Lorena Manzo se configura como feminicidio.

Este caso genera preocupación en el departamento por la violencia ejercida contra las mujeres y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y protección.