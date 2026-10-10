Bandas delincuenciales estarían reclutando menores de familias afectadas por terremoto

Pereira

La denuncia la hizo el director de la Fundación Malabareando Las Calles, Jimmy Abello, quien aseguró que hay varios casos de menores que días posteriores a la tragedia del pasado 10 de agosto, fueron buscados y algunos reclutados por estas organizaciones, debido a la condición crítica y vulnerable en la que quedaron producto del sismo.

Abello indicó que desde la fundación trabajan con más de 80 menores, muchos de ellos sacados de las calles, del consumo de droga y de la prostitución, pero debido a la emergencia, algunos habrían sido nuevamente llamados por estos grupos delictivos para instrumentalizarlos a través del microtráfico de drogas y la prostitución.

“Después de toda la emergencia, empiezan los niños a vincularse a diferentes grupos, desde la explotación sexual, el micromenudeo, el raponeo, en fin, porque estos grupos aprovechan la necesidad, de ver que las familias están en cambuches, en los andenes de la ciudad, y los empiezan a llamar, a llevar, para darles cualquier peso”, señaló el director de la Fundación Malabareando Las Calles, Jimmy Abello

Aseguró que los menores son engañados mediante promesas económicas y de sostenimiento de sus familias, muchas de ellas que lo perdieron todo en medio del terremoto, por esa razón y ante la falta de recursos, de alimento y de vivienda, muchos habrían sido reclutados por bandas delincuenciales que operan en el área metropolitana de Pereira y en varios municipios de Risaralda.

Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades regionales y nacionales, al Ministerio Público y a los encargados de coordinar el trabajo social de Pereira y Dosquebradas, para que se investigue esta situación, se prevenga el reclutamiento de menores y se puedan evitar nuevos hechos que pongan a los niños y niñas en condiciones críticas de seguridad.