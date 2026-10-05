Ofrecen $5 millones por información sobre ‘Kechup’, señalado por doble homicidio en Perla del Sur

Pereira

Los cuerpos fueron encontrados hacia las 9:30 de la mañana del pasado domingo en una construcción ubicada aproximadamente a 60 metros de una de las zonas de acceso a una vivienda informal, en inmediaciones de la carrera 33 con calle 82 en el barrio Perla del Sur en la comuna Cuba de Pereira.

Las víctimas fueron identificadas como Brayan Eduardo Betancurth Salazar y Carlos Adrián Cardona Quintero.

De acuerdo con la información de las autoridades, Cardona Quintero había sido capturado durante un operativo realizado en 2025 en el barrio El Rosal y actualmente tenía una medida de prisión domiciliaria. Betancurth Salazar, por su parte, es señalado preliminarmente como posible integrante de una red de expendio de estupefacientes en el sector de Cuba.

Una de las principales líneas investigativas apunta a ‘Kechup’, a quien la Policía señala como presunto cabecilla de sicarios de la organización criminal Cordillera con influencia en sectores como Bello Horizonte, Perla del Sur y Alta Vista.

Según las investigaciones, el doble homicidio estaría relacionado con presuntas órdenes de atacar a personas vinculadas a redes ilegales que no estarían cumpliendo con pagos exigidos por la organización criminal. Esta hipótesis continúa siendo materia de investigación.

“Estamos indagando la posible vinculación de ‘Kechup’ con otros homicidios atribuidos a la estructura criminal”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Perla del Sur ha sido objeto de una fuerte presencia de las autoridades. Según el balance policial, en este asentamiento se han desarrollado más de 15 intervenciones operativas por parte del Bloque Operacional de Seguridad Ciudadana.

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Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente el doble homicidio, la Policía mantiene la búsqueda del señalado cabecilla y ofrece hasta $5 millones de recompensa por información que contribuya a su ubicación.