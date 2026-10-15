Refuerzan seguridad en límites de Risaralda y Chocó ante riesgo de nuevos ataques de grupos armados

Pereira

La presencia de grupos armados ilegales en el departamento del Chocó mantiene en alerta a las autoridades de Risaralda, que reforzaron la vigilancia militar y policial sobre la vía Panamericana para prevenir posibles ataques contra transportadores, viajeros y comunidades cercanas a la zona limítrofe. Las medidas se adoptaron después de los recientes hechos de violencia registrados en San José del Palmar.

La preocupación está relacionada con las acciones criminales atribuidas al ELN y el riesgo de nuevas situaciones de orden público en un corredor estratégico que conecta al Eje Cafetero con el departamento del Chocó, una zona donde también preocupa la presencia de otras estructuras armadas ilegales, como el Clan del Golfo.

Ante este panorama, soldados de la octava y décimo quinta brigada del Ejército Nacional permanecen desplegados en puntos estratégicos de la carretera, realizando controles a vehículos, vigilancia de los accesos y acompañamiento a los transportadores que utilizan esta conexión interdepartamental.

El secretario de Gobierno de Risaralda, Maicol Lopera, señaló que las medidas buscan impedir que los hechos de violencia registrados en territorio chocoano se extiendan hacia las comunidades de Risaralda o comprometan la seguridad de quienes transitan por este corredor.

“Todos estemos viendo exactamente lo mismo para tomar las mejores decisiones que vayan en pro de mejorar la seguridad del departamento y por supuesto la calidad y la percepción de seguridad de los habitantes del departamento de Risaralda”, expresó, Lopera.

El refuerzo de la Fuerza Pública se produce después de una serie de hechos de orden público que han afectado al sector transportador, entre ellos la quema de automotores, amenazas y situaciones relacionadas con extorsiones.

El dispositivo de seguridad incluye una mayor presencia de unidades militares y policiales, además del acompañamiento de grupos Meteoro, especializados en la seguridad y reacción sobre corredores viales.

Aunque actualmente no se reportan restricciones generales al tránsito por la vía Risaralda – Chocó, la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades, especialmente por los antecedentes recientes de violencia en San José del Palmar.

El objetivo del despliegue es impedir nuevos ataques contra la población civil y mantener protegida esta conexión vial, fundamental para el transporte de pasajeros, mercancías y el intercambio comercial entre Risaralda y Chocó.