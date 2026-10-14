Empresas privadas podrán financiar la reconstrucción de colegios y hospitales en Risaralda

Pereira

La reconstrucción de Risaralda después del terremoto del 10 de agosto podría encontrar una nueva fuente de financiación en el sector empresarial. A través del mecanismo de Obras por Impuestos, se busca movilizar recursos privados para recuperar infraestructura pública afectada, especialmente colegios, hospitales y sistemas de agua potable, tres de las necesidades que comenzarán a priorizarse en el departamento.

La iniciativa será impulsada por la Sociedad de Mejoras de Pereira, ProRisaralda, y sus aliados de Obras por Impuestos (OXI), que pondrán a disposición de este proceso la experiencia adquirida durante los últimos cinco años en la formulación, gestión y ejecución de proyectos financiados mediante este instrumento.

El nuevo escenario se abrió después de que el Gobierno Nacional expidiera el Decreto 1389 del 9 de septiembre de 2026, que amplió temporalmente el alcance de Obras por Impuestos para incluir a los municipios afectados por el terremoto.

Esto permitirá que empresas contribuyentes participen en la financiación y ejecución de obras de recuperación, incluso en territorios que anteriormente no podían acceder al mecanismo por no estar clasificados como municipios ZOMAC o PDET.

Colegios, hospitales y acueductos serán las primeras prioridades

Aunque la nueva modalidad contempla diez sectores de inversión, ProRisaralda y sus aliados decidieron concentrar inicialmente sus esfuerzos en tres frentes: infraestructura educativa, red hospitalaria pública y agua potable y saneamiento básico.

La selección responde tanto a las necesidades identificadas después del terremoto como a la experiencia técnica de la organización en la estructuración y ejecución de este tipo de proyectos.

De hecho, ProRisaralda señaló que cuenta con una trayectoria de más de 23.000 millones en proyectos ejecutados o gestionados mediante Obras por Impuestos para el Eje Cafetero, experiencia que ahora busca aprovechar para acelerar la recuperación de Risaralda.

La organización también tiene iniciativas en distintas etapas de desarrollo, desde proyectos aprobados hasta obras en ejecución y procesos próximos a su liquidación.

ProRisaralda adelantará un trabajo conjunto con la Gobernación de Risaralda y las alcaldías municipales para identificar las edificaciones y sistemas públicos que requieren intervención, evaluar la gravedad de los daños y establecer cuáles proyectos tienen condiciones para acceder a este mecanismo.

Ya existen avances en la identificación de necesidades relacionadas con establecimientos educativos, hospitales públicos y sistemas de agua potable. Sin embargo, la selección definitiva dependerá de los diagnósticos técnicos, el nivel de afectación y la viabilidad de cada propuesta.

Una vez identificadas las iniciativas, comenzará su estructuración, incluyendo estudios, presupuestos y demás requisitos necesarios para presentarlas ante las instancias nacionales correspondientes.

¿Cómo funcionará la financiación de las obras?

El mecanismo de Obras por Impuestos permite que determinadas empresas contribuyentes destinen recursos al desarrollo de proyectos de interés público bajo las condiciones establecidas por la legislación tributaria.

Con la modalidad especial creada después del terremoto, las posibilidades de inversión se ampliaron a vivienda, educación, salud, acueductos, energía, vías, puentes, aeropuertos, conectividad, infraestructura rural, escenarios deportivos y gestión del riesgo.

Para facilitar la presentación de las iniciativas, el Gobierno Nacional contempló la creación de un banco especial de proyectos para la reconstrucción, administrado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

Este banco tendrá procedimientos y un calendario diferentes a los utilizados habitualmente por Obras por Impuestos, con el propósito de facilitar la evaluación de iniciativas relacionadas directamente con los daños ocasionados por el sismo.

No obstante, la identificación de una obra no significa que su financiación esté garantizada. Cada proyecto deberá cumplir los requisitos técnicos, administrativos y legales antes de obtener su aprobación.

Además de estructurar proyectos, ProRisaralda y sus aliados anunciaron que desarrollarán jornadas de capacitación dirigidas a funcionarios de la Gobernación y las administraciones municipales.

El propósito será fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para identificar oportunidades, formular iniciativas y participar en la ejecución de proyectos bajo esta modalidad.

La estrategia busca que los municipios no dependan exclusivamente de los recursos presupuestales tradicionales para atender los daños ocasionados por el terremoto, sino que puedan aprovechar instrumentos adicionales de financiación.

Por ahora, el proceso se encuentra en la etapa de identificación y priorización de necesidades, mientras se terminan de definir los procedimientos operativos especiales para la reconstrucción.