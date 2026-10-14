“Hay fútbol o hay conciertos”: César Augusto Londoño y Pipe Sierra sobre polémica con El Campín

El fútbol profesional en Bogotá enfrenta una crisis sin precedentes por cuenta de las constantes desavenencias que se vienen presentando en cuanto al manejo logístico del estadio El Campín por parte del operador Sencia.

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Ante la suspensión del partido entre Millonarios y Once Caldas del martes 13 de octubre y las escenas que se viralizaron, mostrando el deplorable estado de la gramilla, han sido diversas las reacciones, tanto desde las autoridades locales como en el periodismo deportivo.

Sobre los inconvenientes con Sencia tras los últimos conciertos en El Campín hablaron César Augusto Londoño y Pipe Sierra con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio.

¿Cuáles han sido los incumplimientos de Sencia?

De acuerdo con César Augusto Londoño, Sencia acumula una serie de modificaciones en la planeación e intervención del estadio El Campín, que pueden ser interpretadas de plano como errores graves.

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“Sencia ha venido cometiendo errores tras errores desde hace rato con cambio de planes y con intervenciones que son absolutamente equivocadas desde que recibieron la adjudicación del nuevo estadio”, señaló Londoño.

Según el comunicador, los inconvenientes empezaron desde el mismo cambio de planes sobre el lugar destinado para el emplazamiento del nuevo estadio El Campín, tras la entrega de la licitación durante la alcaldía de Claudia López.

“El alcalde dio una orden de investigar el tema de Sencia, pero cuando presentó el nuevo proyecto donde hay una participación de Corficolombiana, porque el 51% de las acciones de Sencia fueron compradas por el grupo Aval, en ese momento manifestó que el proyecto del estadio, como estaba planteado, era inviable, y ahora queda en manos del alcalde la decisión: aquí no hay sino una, o hay fútbol, o hay conciertos”.

¿Qué está pasando con la gramilla del estadio El Campín?

Aunque el gerente de operaciones de Sencia, Édgar Cardona, había garantizado en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio que la gramilla estaría instalada y lista para el partido Millonarios-Once Caldas, Dimayor comprobó el estado adverso y decretó la suspensión del partido.

Ante la contigencia, el periodista Pipe Sierra manifestó su inconformidad con las acciones de control que deberían haber ejecutado ya las autoridades distritales ante los reiterados incumplimientos de Sencia.

“Es lo mismo que vivimos el 2 de febrero con la gramilla. Quizá en ese momento no había un traslado de una gramilla de un lugar a otro, de un parque público, pero la Alcaldía se había encargado de hacerle un seguimiento específico a esta situación, y hoy, ocho meses después, sigue la misma situación”, manifestó.

Londoño, por su parte, detalló los planes que había detallado Sencia para la adecuación de la gramilla, los cuales nuevamente fueron objeto de cambios que dieron al traste con el estado del escenario deportivo.

“Se hizo una inversión grande trayendo de Europa una máquina para hacer una cancha híbrida como la tienen Techo y el Pascual Guerrero. Resulta que ahora se inventaron el cuento de la sustitución de la grama con los famosos rollos sembrados en la zona de La Florida y tampoco funcionó”, expresó el director de El Pulso del Fútbol.

“El fútbol es lo último para Sencia; para ellos, obviamente, los conciertos generan muchísimo más dinero que cada cinco o tres días tener fútbol, pero pues evidentemente el fútbol es el que constantemente está arrendando el estadio”, sentenció Sierra.

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