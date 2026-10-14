Presidente de la DIMAYOR: “Sencia ha incumplido con las condiciones en la entrega de El Campín”

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la DIMAYOR, habló en exclusiva con 6AM W sobre la reciente cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga Colombiana, por cuenta de las malas condiciones del gramado del Estadio El Campín.

“Lamentable lo que sucedió, pero esto ya viene sucediendo desde años, no es la primera vez. Desafortunadamente, quien está hoy a cargo del estadio (Sencia) ha incumplido con las condiciones que tiene en la entrega del escenario. Aunque se puede preparar para eventos culturales, debe tener unas condiciones mínimas”, señaló inicialmente el dirigente.

Y dio un parte de preocupación de cara a lo que viene para el estadio: “No es la primera vez que la grama no responde por el mal uso que ha tenido. Ya fue la tapa, porque lo advertimos con tiempo y lo discutimos con el PMU frente a la imposibilidad de hacer los partidos. Lo peor es que faltan siete conciertos de acá a diciembre y en plenas finales también tienen programado a Karol G en el mismo escenario”.

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