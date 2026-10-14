Enrique Camacho: “La competencia con los conciertos está dejando en un segundo plano el fútbol”

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, dialogó con 6AM W de Caracol Radio, refiriéndose al juego que no pudo llevarse a cabo de este martes entre su equipo y el Once Caldas, debido a las malas condiciones del césped del estadio El Campín. El presidente aseguró que es incierto la continuidad de los juegos en el escenario deportivo.

Abonados de Millonarios

“Es un tema que es muy importante, nosotros tenemos 20 mil abonos, 20 mil personas comprometidas en ir a todos los partidos cada vez que juega Millonarios, que están asistiendo a los partidos. Fuera de eso, los costos logísticos de hacer la apertura, esto nos produce no solo una gran frustración con nuestra hinchada, sino también costos importantes de no realizar el partido. Tema que tendremos que analizar con mucho cuidado con Sencia”.

¿Qué acuerdos han llegado con Sencia?

“Nosotros hemos insistido en que el estadio tiene una vocación principal que es el fútbol, para eso se destinó ese predio para esa área y ese era su principal objetivo. No significa que no pueda haber complemento de otras actividades, pero no que sean suplantadas las actividades del fútbol. Los conciertos nos preocupan mucho, porque sabemos el apetito económico y el apetito del público, pero el exceso de conciertos hace que no se puedan programar los partidos. Tenemos cinco conciertos programados para esta época donde hay finales, donde Santa Fe y Millonarios pueden clasificar a ellas, va a haber mucho traumatismo, viene Fonseca, Karol G, Tigres Del Norte, Ryan Castro, Megaland... y ellos nos han afirmado que quieren lograr una simultaneidad de eventos que puedan ocurrir, pero nosotros siempre hemos reclamado que hay exceso de conciertos con relación a la operación de los partidos de fútbol y aplazar los partidos es muy difícil por el calendario tan estrecho del fútbol colombiano”.

Sobre el procedimiento de levantar la grama

“Esa fue una preocupación grande, es la primera vez que se levanta toda la gramilla del estadio. Nosotros estuvimos el jueves de la semana pasada en el estadio, el sábado, hablando con todos los directivos y con el grupo técnico, decían que tienen una asesoría con unos brasileños que hacen eso en los estadios de Brasil. El sábado la rotación y el rebote del balón eran los adecuados, pero la fijación del terreno era la preocupación, porque bailaba el pasto sobre el piso y no se había adherido, nos habían asegurado que eso iba a ocurrir para estas fechas y que teníamos toda la tranquilidad de hacerlo, lamentablemente las lluvias, según entiendo, no lograron que eso fuera posible. Fue un ensayo muy riesgoso y el resultado fue muy negativo”.

¿Dónde va a jugar Millonarios?

“Estaba programado que se podían jugar esos partidos antes de las finales, ahora, que no se pudo jugar el partido de ayer y Santa Fe tiene uno mañana que no sabemos si se pueda realizar o no, el calendario se vuelve más estrecho y eso afectaría la realización de los partidos, vamos a ver qué determinación toman las autoridades, son ellas las que deciden qué norte se toma”.

¿Se puede construir un estadio propio?

“Es una posibilidad complicada, no solo por el costo económico, sino por la disponibildad de tierras que hay en Bogotá. El POT de Bogotá dice que no se puede hacer un estadio en ningún sitio de la ciudad, actualmente no existe el terreno, el costo sería muy elevado. Disponiendo un estadio de hace 50 o 60 años, la utilidad era para los partidos de fútbol, esa es la lógica que dice el Distrito que debe primar. Con la competencia con los conciertos está dejando en un segundo plano el fútbol y esa no es la esencia del estadio El Campín”.