Director del IDRD confirma las sanciones que podría recibir Sencia por el gramado de El Campín / Alcaldía de Bogotá

Daniel García, director del IDRD, habló en exclusiva con 6AM W de Caracol Radio sobre las sanciones que podría recibir Sencia, a raíz de los problemas que se han generado con los equipos de Bogotá (Santa Fe y Millonarios) por el estado del gramado en el Estadio El Campín.

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En primera instancia, García reveló que “desde el 23 de septiembre, la interventoría le hizo un requerimiento a Sencia con respecto al concierto de BTS”. En este orden de ideas, le fue exigido “un cronograma para la operación de la instalación de la gramilla” y frente a esto Sencia afirmó en su momento que “el 13 de octubre tendría listo el césped para el juego Millonarios - Once Caldas”, cosa que finalmente no ocurrió.

Es por lo anterior que “trabajamos con la interventoría para aplicar las sanciones contempladas en el contrato”.

Justamente sobre dichos castigos, comentó: “Podríamos llegar a aplicar una disminución en la retribución que tiene, pueden haber multas e inclusive la aplicación de la cláusula penal. Lo estamos haciendo de una manera expedita para que Sencia, con este posible incumplimiento, responda”.

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Repase la entrevista completa con Danile García, director del IDRD