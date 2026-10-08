“La gramilla estará instalada y en condiciones para poderse jugar”: Sencia sobre El Campín

Edgar Cardona, gerente de operaciones de Sencia, dialogó con 6AM W, donde se refirió a las condiciones del césped del estadio El Campín y su proceso de adecuamiento, luego de los conciertos de BTS celebrados en la capital del país.

Cardona explicó en que consiste la instalación de la grama y aseguró que estará en optimas condiciones para que se pueda retornar el fútbol en el escenario deportivo a partir de la próxima semana.

¿Cómo está la gramilla de El Campín?

“El proceso que venimos adelantando, luego del concierto de BTS, que era un proceso que estaba acompañado de un tratamiento que le estábamos haciendo a la grama, va en buen camino, ya llevamos más del 60% de gramilla instalada, esperamos el día de hoy (jueves) llegar al 85-90% y mañana (viernes) ya tener el 100% de gramilla instalada para empezar los trabajos agrónomicos para el partido del día 13″.

¿Qué condición esperan que tenga la grama para el partido Millonarios-Once Caldas?

“Así es, tenemos partido el día 13, 14 y 17, la idea es que el día viernes ya tengamos el 100% de la cancha instalada y lista para empezar los trabajos agrónomicos que se hacen normalmente antes y previo a un partido, eso nos daría el tiempo para que el día 13 estemos jugables. Es importante decir esto, las condiciones técnicas de un campo de juego pasan es por unas mediciones que la FIFA determina, el rebote, el rodamiento, la altura, el torque y esas condiciones son las que debemos tener a punto el día 13 y consideramos que no habría ningún inconveniente”.

¿Pasó algo con la gramilla mixta?

“La gramilla hibrida tiene un porcentaje de hilos sintéticos, esa ahí está, eso no se retira. De hecho, el mismo tipo de césped que tenemos nosotros lo tiene el estadio de Techo y el trabajo agronógmico que se hizo previo al concierto, que es el raspado de la capa vegetal, también se ha hecho en Techo y eso no quiere decir que la parte hibrida se pierde. En aquel entonces cuando se explicaba que era una gramilla hibrida, estas fibras vienen a más de 15 centímetros de profundidad y lo que están haciendo es un trabajo de permanente filtración y de enraizamiento, ese trabajo no se pierde porque uno quite la placa vegetal, simplemente se va renovando. Lo que se hace en Europa, Brasil y muchas zonas, donde está metodologia de cambiar la grama es muy habitual. En el Mundial de fútbol, esa fue la manera en la que se construyeron los estadios, no necesariamente quiere decir que uno pierde el sistema hibrido que tiene”.

¿El clima afecta el proceso de instalación de la gramilla?

“Nosotros esperábamos que el clima estuviera 100% sin lluvia y en esa planeación esperábamos hoy estar al 100%. La lluvia, lo que se hace es que se para el movimiento de lo que estamos haciendo. Ayer se trabajó toda la noche en el tema de sacar los rollos desde el lote y hoy estamos esperando que el clima mejore para empezar a hacer la instalación. Nos demora el tema de instalación, no quiere decir que no podamos llegar, quiere decir que durante la lluvia, la condición ideal, sería no tener lluvia para poder que los rollos de grama estén en condiciones más optimas, duras para tener instalación”.

¿Garantiza que la gramilla va a estar bien para jugar fútbol sin que los jugadores corran peligro?

“Instalada y en condiciones para poder jugar, no hay ningún problema con ello, esteticamente se verán parte de las uniones, porque es un proceso que va a llevar a cabo, no sé si recuerdan en el Mundial, en los días previos, hubo una noticia acerca de eso mismo, que se veían las franjas, que se veía que estaban instalando, cosa que no era cierta, solo que el proceso de integración de las dos es algo que se va a notar, pero operativamente no va a tener ningún inconveniente”.

¿En los cuadrangulares Millonarios y Santa Fe pueden contar con el estadio?

“La programación de los conciertos se hace con más de seis meses de anticipación, ocho meses, cuando comienza el torneo de fútbol, ya se ha dado toda la información a la Dimayor y hemos acordado con ellos las fechas adecuada para no afectar a unos y otros. Recordemos que por el terremoto se corrió toda la programación dos semanas, eso hizo que coincidiera el partido de la final femenina con el montaje de BTS, pero en condiciones normales, las programaciones que se tienen de unos y otros, no tendríamos ningún inconveniente”.

¿Quién le responde a los equipos económicamente por los cambios?

“No sabría decirles porque es la decisión de Santa Fe de irse a Mosquera cuando el estadio de Techo estaba habilitado. Las fechas programadas para hacer el recambio y tratamiento de la grama estaban informadas y se sabían para que llos pudieran hacer su programación”.

¿Seguimos con la fecha del 2028 el nuevo Campín?

“Estaremos trabajando desde el área técnica y todo lo que tiene que ver el nuevo estadio, un estadio 100% cubierto, los temas climatológicos y la instalación y desinstalación de los eventos serán una cosa muy diferente, un estadio cubiero garantiza a las personas que asistan y las producciones que el proceso de entrada y salida sea más fácil”.

¿2028 es la fecha?

“No soy del área técnica y constructiva, pero lo informado por Mauricio Hoyos es que en el 2028 estaremos ya con el estadio”.