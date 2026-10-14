Demolerán una vivienda en el barrio El Poblado de Medellín vinculada a la historia de Pablo Escobar

Derriban vivienda que estaba asociada a la historia de Pablo Escobar Gaviria en Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Alcaldía de Medellín comenzó la demolición de una vivienda ubicada en el barrio El Diamante número dos, de la comuna de El Poblado, que perteneció a la viuda de Pablo Escobar Gaviria desde el año 1979 y que actualmente era epicentro de consumo de estupefacientes, actos sexuales y satanismo.

Las obras para el derribamiento de esta vivienda se dan luego del concepto técnico positivo que emitió el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DAGRD, y la orden correspondiente por parte de la Inspección de Convivencia y Paz.

Un inmueble abandonado

Esta casa estaba abandonada hace varias décadas y su historia se liga a la viuda de Pablo Escobar Gaviria, Victoria Eugenia Henao, quien la adquirió en 1979.

En los procesos de extensión de dominio, en el año 2004 el inmueble quedó bajo medida cautelar de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, en 2018, pasó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO.

A partir del año 2020, el inmueble fue administrado por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, luego del proceso de extinción de dominio.

Construcción como foco de inseguridad

Según las denuncias ciudadanas, este inmueble abandonado durante décadas se convirtió en foco de problemas de seguridad y convivencia.

La construcción era utilizada para el consumo de estupefacientes y licor durante las noches; también se tienen denuncias de la práctica de actos sexuales y de presuntos rituales satánicos.

En esta construcción se hallaron grafitis y otros elementos que indicarían que esos rituales se efectuaron en este lugar.

Pablo Escobar

Como parte del proceso previo a la demolición, se estableció que este fue escenario también del denominado narcoturismo o recorridos turísticos que buscan exaltar la figura de Pablo Escobar Gaviria.

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía, rechazó estas actividades y aclaró que “en Medellín no hay lugar para la apología al narcotráfico ni para que inmuebles abandonados se conviertan en escenarios que afectan la seguridad y la convivencia”.

El mandatario encargado también explicó que el proceso de demolición ya comenzó en esta “propiedad que durante años representó una problemática para la comunidad. Estamos enviando un mensaje claro: en esta ciudad no tiene cabida nada que haga apología al delito”.

Características del inmueble

Esta construcción de 1.854 metros cuadrados está ubicada en el barrio El Diamante Número dos, de la Comuna 14, El Poblado, al suroriente de Medellín y en cercanías con el municipio de Envigado.

Este inmueble estaba preocupando a los habitantes de este sector de la ciudad, por ser un lugar de actividades irregulares y que afectaban la tranquilidad del sector.

Agregó el alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía, que “esta intervención también busca recuperar el significado de nuestros espacios. Medellín no puede seguir permitiendo que lugares relacionados con el pasado criminal sean utilizados para promover el narcoturismo o actividades que deterioran la convivencia”.

Concluyó el funcionario que “la ciudad se construye desde la legalidad, el respeto por los ciudadanos y la recuperación del territorio. Aquí no se glorifica a los delincuentes, se protege a la comunidad”.