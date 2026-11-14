La Personería abrió indagación previa al funcionario que habría alterado registros tributarios
La entidad anuncia esta medida con la intención de verificar los hechos que denunció el alcalde de Medellín en la Secretaría de Hacienda, donde se habrían cometido actos irregulares con 10 empresas.
Medellín
La Personería de Medellín informó que, debido a la denuncia hecha por la alcaldía de Medellín contra un contratista de la Secretaría de Hacienda del distrito, decidió abrir una indagación previa para identificar si existe o no mérito para adelantar una investigación disciplinaria.
La Personería, además, busca individualizar a todos los posibles responsables de las presuntas conductas señaladas por la alcaldía relacionadas con la presunta habrían manipulación de registros tributarios que permitido a 10 empresas estar exoneradas de los pagos al distrito cuyos montos superarían los 1.200 millones de pesos.
“Una vez finalizada la etapa de indagación preliminar, se determinará si se procede a la apertura de una investigación disciplinaria”, Yenny Teresita Serna Personera Delegada.
Se trata de indagar la presunta vulneración de los deberes de la función pública. Además, aclara que esta actividad es una indagación y no constituye una formulación de cargos y solo tiene la intención de verificar posibles incumplimientos para luego analizar las medidas correspondientes a que haya lugar.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...