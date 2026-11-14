La Personería abrió indagación previa al funcionario que habría alterado registros tributarios

Medellín

La Personería de Medellín informó que, debido a la denuncia hecha por la alcaldía de Medellín contra un contratista de la Secretaría de Hacienda del distrito, decidió abrir una indagación previa para identificar si existe o no mérito para adelantar una investigación disciplinaria.

La Personería, además, busca individualizar a todos los posibles responsables de las presuntas conductas señaladas por la alcaldía relacionadas con la presunta habrían manipulación de registros tributarios que permitido a 10 empresas estar exoneradas de los pagos al distrito cuyos montos superarían los 1.200 millones de pesos.

“Una vez finalizada la etapa de indagación preliminar, se determinará si se procede a la apertura de una investigación disciplinaria”, Yenny Teresita Serna Personera Delegada.

Se trata de indagar la presunta vulneración de los deberes de la función pública. Además, aclara que esta actividad es una indagación y no constituye una formulación de cargos y solo tiene la intención de verificar posibles incumplimientos para luego analizar las medidas correspondientes a que haya lugar.