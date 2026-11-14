En Sabaneta, asesinaron a una persona; en la reacción, la policía capturó a tres hombres, uno herido

Sabaneta- Antioquia

Tres hombres habrían participado en el asesinato de una persona en el sector de La Doctora en el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá. En la reacción de la policía, los presuntos homicidas fueron capturados.

Según el reporte de la Policía Metropolitana, una vez son alertados de ataque sicarial en el que perdió la vida una persona de nacionalidad venezolana, comenzaron a ubicar a los responsables mediante las cámaras de seguridad y localizaron a tres personas que huyeron en una moto, pero que luego abordaron un carro. De inmediato se activó la persecución, que se extendió hasta San Antonio de Prado.

En el sector del Hueco de Cantarrana, el vehículo con los agresores se estrelló contra un poste; luego siguieron la huida a pie por entre las viviendas y en medio de un cruce de disparos con la policía, que logró herir a uno de ellos en un pie y tuvo que ser llevado a un centro médico; luego fue capturado. Posteriormente, ubicaron a los otros dos.

A los presuntos homicidas de 23, 25 y 39 años se les encontraron dos armas de fuego tipo pistola 9 mm, sus dos proveedores y 18 cartuchos para las mismas.