Ocho inmuebles utilizados por grupos criminales fueron demolidos en La Estrella

La Estrella, Antioquia

La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de La Estrella lideraron la demolición de ocho inmuebles identificados como focos de inseguridad en el sector El Hoyo, ubicado en la vereda Pueblo Viejo. Las edificaciones, abandonadas tras una emergencia invernal en el año 2000, habían sido tomadas por un grupo delincuencial local para financiar sus actividades criminales y rentas ilícitas.

El gobernador Andrés Julián destacó que el derribo administrativo de estas estructuras constituye la herramienta más disuasiva en la lucha contra el microtráfico, superando en efectividad a los procesos tradicionales de extinción de dominio. Por su parte, el alcalde Carlos Mario Gutiérrez señaló que la intervención busca recuperar la tranquilidad de la zona y evitar que estos predios sigan al servicio del delito.

Antecedentes y balance de orden público

El sector presentaba un alto impacto en materia de seguridad. En 2024, un operativo de la Policía Nacional en el sitio permitió la incautación de 45 kilos de marihuana y la posterior captura de 13 personas acusadas de extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Además, entre 2022 y 2025 se registraron 175 sanciones del Código de Policía por riñas, porte de armas, ruido y agresiones a la autoridad.

Más información Era quien lo vigilaba: implicado en desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez aceptó cargos

Con esta intervención en La Estrella, la estrategia departamental alcanza un total de 76 predios demolidos en 17 municipios durante el actual cuatrienio. Entre las localidades con mayor número de procedimientos destacan Amagá con 18 inmuebles, La Estrella con 8, Turbo con 7, y Guarne, Sonsón y Rionegro con 6 edificaciones intervenidas cada una.