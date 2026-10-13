Medellín tendrá dos puntos de partida de las marchas programadas para este miércoles

Medellín

Diferentes organizaciones sindicales, políticas y de estudiantes programaron para este miércoles 14 de octubre dos movilizaciones sociales: una que saldrá de la sede de ADIDA, el centro de Medellín, a las 10 de la mañana y la otra desde la Universidad de Antioquia. La intención es que las dos movilizaciones se encuentren en la Av. Oriental con la Av. La Playa y seguirán hasta el parque de las Luces, donde terminarán al mediodía.

Juan Sebastián Ochoa Vargas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, capítulo Antioquia, manifestó que las marchas serán pacíficas y que tiene varias intenciones; una es la soberanía del país, rechazar los recortes presupuestales al deporte y vulneración de algunos derechos laborales.

“Hoy los estudiantes están preocupados frente a esa financiación de las universidades, frente a esas propuestas, prácticamente, de privatización, y, igualmente, también de confrontación frente a las propuestas sociales o intervención de la fuerza pública dentro de estos recintos de donde son las universidades públicas. Y estaremos manifestándonos pacíficamente, elevando nuestra voz de rechazo”, explicó el sindicalista.

Agrega que en el municipio de Rionegro también habrá otra manifestación y saldrá del hospital San Juan de Dios hasta el parque principal, donde se reunirán personas de otras poblaciones del oriente de Antioquia.

Agregó que están comprometidos con que la movilización será pacífica, pero también solicitó algunas personas que mediante las redes sociales incitan a la violencia que eviten esas actuaciones para que la movilización termine sin contratiempos y respetando las diferentes maneras de ver la actualidad política.