La policía en Antioquia activó protocolos de seguridad por alerta de ataques del Clan del Golfo

Antioquia

En los últimos días, la Policía Nacional ha propinado sendos golpes contra el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antiqueño que afectaron esa estructura. Se trata de alias Negro Perea, quien fue abatido en un bombardeo, y la captura de alias Alambrito, los dos casos en Tarazá, por lo que se prendieron las alertas por posibles retaliaciones contra las uniformadas y sedes.

Ante esta situación, fuentes policiales manifestaron que, aunque siempre se está en alerta, en esta ocasión sí se ha recibido la alerta de posibles rataliaciones y plan pistola, por lo que se decidió extremar los protocolos de seguridad, como las actividades de patrullajes, desplazamientos a zonas con presencia del grupo ilegal, en sedes físicas como estaciones de policía. En lugares rurales se coordinó una acción conjunta con el Ejército para recibir apoyo en caso de alguna novedad.

Las fuentes castrenses también manifestaron que fueron alertados los alcaldes y secretarios de despacho de las poblaciones para activar nuevas medidas de seguridad tanto en las sedes administrativas como en los desplazamientos.

También se adoptaron nuevos protocolos en cuanto al uso de drones y sobrevuelos de estos en zonas cercanas a las estaciones de policía y alcaldías. La intención es evitar al máximo un ataque del Clan del Golfo con este tipo de aeronaves no tripuladas.

Todas estas acciones se toman en el marco de posibles retaliaciones por las capturas y bajas de algunos cabecillas. La intención es evitar que configure un denominado plan pistola contra la fuerza pública, especialmente en el Bajo Cauca, pero también en las subregiones donde hace presencia, como El Norte, Nordeste, Occidente, Suroeste, Oriente y Urabá en Antioquia.