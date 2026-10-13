Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 oct 2026 Actualizado 23:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Se reportaron más de cien intoxicados durante el evento EDC de música electrónica en Medellín

Según la Secretaría de Salud, siete personas fueron trasladadas a centros médicos. Además, no detalló cuáles fueron las causas de estas intoxicaciones.

Foto: gobernación de Antioquia.

Foto: gobernación de Antioquia.

Foto: gobernación de Antioquia.
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

La Secretaría de Salud de Medellín reportó que durante el fin de semana del evento EDC de música electrónica que se realizó en la unidad deportiva Atanasio Girardot, se atendió a más de cien personas por intoxicación con diferentes sustancias, aunque no se detalló alguna sustancia puntual.

Según la jefa del despacho, Natalia López, las personas intoxicadas fueron atendidas en los puntos acondicionados para el evento, y siete tuvieron que ser llevadas a centros médicos. Recordemos que dos hombres, un británico y un guatemalteco de 23 años murieron, uno por posible sobredosis y el otro aún es materia de investigación.

“Se realizaron 193 atenciones en salir de personas que acudieron a los puntos ubicados en diferentes lugares del evento. De esto, se tuvieron que hacer traslados: 7 a diferentes centros asistenciales de la ciudad, y 107 de las atenciones estuvieron relacionadas con intoxicación”, recalcó la funcionaria.

La secretaria recalcó que en este tipo de eventos masivos lo prioritario es preservar la vida, por lo que solicita a las personas evitar el consumo de sustancias como alucinógenos y exceso de licor.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado