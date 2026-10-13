Se reportaron más de cien intoxicados durante el evento EDC de música electrónica en Medellín

Medellín

La Secretaría de Salud de Medellín reportó que durante el fin de semana del evento EDC de música electrónica que se realizó en la unidad deportiva Atanasio Girardot, se atendió a más de cien personas por intoxicación con diferentes sustancias, aunque no se detalló alguna sustancia puntual.

Según la jefa del despacho, Natalia López, las personas intoxicadas fueron atendidas en los puntos acondicionados para el evento, y siete tuvieron que ser llevadas a centros médicos. Recordemos que dos hombres, un británico y un guatemalteco de 23 años murieron, uno por posible sobredosis y el otro aún es materia de investigación.

“Se realizaron 193 atenciones en salir de personas que acudieron a los puntos ubicados en diferentes lugares del evento. De esto, se tuvieron que hacer traslados: 7 a diferentes centros asistenciales de la ciudad, y 107 de las atenciones estuvieron relacionadas con intoxicación”, recalcó la funcionaria.

La secretaria recalcó que en este tipo de eventos masivos lo prioritario es preservar la vida, por lo que solicita a las personas evitar el consumo de sustancias como alucinógenos y exceso de licor.