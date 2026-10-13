Asesinaron a un líder social en El Retiro, Antioquia y es el primer homicidio de este año

La condena fue proferida por el juzgado 1 penal del circuito de Buga, contra Willian Guerrero Gil, por homicidio y porte ilegal de armas.

El Retiro- Antioquia

En las últimas horas se reportó el asesinato de un líder comunitario en el Oriente de Antioquia. En el sitio también quedó herida una segunda persona. Por ahora, las autoridades no han entregado un reporte sobre los móviles de este crimen.

Según el reporte de la policía de Antioquia, en la vereda Normandía fue atacado a tiros un hombre identificado como Diego Sánchez, de 47 años; su acompañante de 34 años quedó herido. Aunque los dos fueron llevados al hospital San Juan de Dios, Sánchez falleció producto de las heridas.

Desde la zona informan que Diego Sánchez era un reconocido líder deportivo y actual fiscal de la vereda El Portento. Además, que esta persona trabajaba como maestero de obra y que fue atacada cuando se dirigía a la vereda Normandía, donde adelantaría labores en una construcción.

La alcaldía rechazó este hecho violento y manifestó que las autoridades están investigando lo sucedido para esclarecer el crimen, además de que este es el primer homicidio este año en esa población.

“La policía, el CTI, la SIJIN están haciendo las investigaciones respectivas. Este es el primer homicidio que se presenta en el transcurso del año. Lamentamos estos hechos y trabajaremos con la fuerza pública para esclarecer lo sucedido”, manifestó Santiago Montoya sobre el crimen.

La población solicita celeridad en el caso para esclarecer los hechos.