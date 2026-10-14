Capturaron al presunto abusador de una mujer de 83 años en el municipio de La Unión, Antioquia

Captura del presunto responsable de haber abusado sexualmente de una mujer de 83 años de edad. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

Las autoridades capturaron en el municipio de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia, a Wilber Alonso García Muñoz, el hombre señalado de haber abusado sexualmente de una mujer de 83 años el pasado 26 de septiembre en el municipio de La Unión, en el oriente de Antioquia.

Según explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, este sujeto “intentó huir para evadir a las autoridades, pero las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo usado en los hechos y el trabajo de los investigadores permitió dar con su paradero”.

Seguimiento desde el Centro de Monitoreo

Desde la Alcaldía de La Unión, indicaron que desde el momento en el que se conoció la denuncia de este caso, se inició un trabajo por medio del Centro de Monitoreo Municipal para hacer seguimiento del presunto responsable, quien hasta la semana anterior se encontraba en esta zona del oriente de Antioquia.

Este sujeto se habría desplazado hasta el norte del departamento, debido a las denuncias ciudadanas y a la presión de las autoridades que hacían seguimiento al vehículo involucrado y al presunto responsable.

Trabajo articulado

Para lograr esta captura, se adelantó un trabajo articulado por parte del gobierno local de La Unión, la SIJÍN, el gobierno departamental y la Fiscalía General de la Nación.

Las labores de investigación que permitieron esta captura se adelantaron en las más recientes dos semanas y culminaron en la mañana de hoy miércoles, 14 de octubre, con la captura de Wilber Alonso García Muñoz, el hombre señalado de haber abusado sexualmente de esta mujer de 83 años.

Además del trabajo adelantado desde la gobernación de Antioquia, por el gobernador Andrés Julián Rendón y el secretario de seguridad, general (R), Luis Eduardo Martínez Guzmán, se articularon los esfuerzos desde la Policía Antioquia, la Fiscalía general de la Nación y, especialmente, la directora seccional de Fiscalías, Lina Xiomara Arias, además del fiscal encargado del caso, Carlos Cardona.

Trabajo en La Unión

En un comunicado, esta localidad ubicada en el oriente de Antioquia destacó “el liderazgo de la alcaldesa, Carmen Judith Valencia; el secretario de gobierno, Diego Patiño; y el trabajo del equipo de la administración municipal”, quienes lograron adelantar el seguimiento desde el Centro de Monitoreo y la entrega de información para el procedimiento de la SIJÍN.

El gobernador, Andrés Julián Rendón, insistió en que este “es un crimen atroz, cobarde y repudiable. Esperamos la máxima condena y que sea ejemplarizante” y reconoció el trabajo de la Policía y la Fiscalía para lograr esta captura.

El mandatario seccional advirtió que en este departamento no hay espacio para que se escondan los criminales.

Los hechos

Esta mujer de 83 años de edad habría sido abusada en una zona despoblada del municipio de La Unión en el Oriente de Antioquia, luego de haber sido transportada en un vehículo cuyo conductor habría cometido el acceso carnal violento.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 26 de septiembre y fue denunciado ante las autoridades competentes, quienes dieron a conocer el 8 de octubre lo ocurrido con esta adulta mayor.

La adulta mayor fue atendida en el hospital local, donde se activó el código fucsia y comenzó la investigación.

En un comunicado oficial, la alcaldía de La Unión manifestó que la información no había sido pública por respeto a la mujer y no revictimizarla, pero que desde el momento en el que ocurrieron los hechos han estado pendientes del caso y la víctima.

Protección a la víctima

Desde el momento en que se conoció el hecho, se ha mantenido en reserva la identidad de la víctima para evitar su revictimización y se está evitando divulgar información que pueda afectar sus derechos o el desarrollo de las investigaciones.