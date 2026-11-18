Antioquia

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE) dio a conocer un plan de control de los hipopótamos del Magdalena Medio. Se trata de la aplicación de la eutanasia a varios individuos que serán analizados.

Según la entidad ambiental, esta iniciativa hace parte de un plan de control de la especie invasora que está afectando el ecosistema y poniendo en riesgo a las comunidades en los centros poblados donde se han identificado estos mamíferos que cohabitan con los humanos. En total serán 10 especies las que serán analizadas para ser intervenidas.

“Cuatro acciones fundamentales, trabajar y seguir insistiendo en la esterilización, la traslocación, el confinamiento y la eutanasia química en los casos en que sea requerido. Y aquí, pues, obviamente, insistimos en que hay una población de 260 hipopótamos que vienen afectando, por supuesto, la biodiversidad, los ecosistemas”, explicó Javier Valencia González, Director General de Cornare.

El plan se llevará a cabo con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Corantioquia, la CAS, Corpoboyacá, el Instituto Alexander von Humboldt y con el liderazgo técnico de Cornare.

“Esta alternativa de control poblacional estará sujeta a evaluaciones técnicas, científicas y bioéticas que permitan determinar su pertinencia, teniendo en cuenta el bienestar animal, la protección de los ecosistemas y la seguridad de las comunidades”, agrega Cornare en un comunicado.

El plan que se implementará es el que se acordó en el 2024, que consiste en “el confinamiento, la translocación, la inmunocontracepción y la eutanasia, de acuerdo con los criterios técnicos y protocolos establecidos”.

Cornare, además, informó que para este plan se está trabajando con todas las entidades que participan para la consecución de medicamentos para los procedimientos de inmovilización y manejo de animales de gran tamaño.

“Asimismo, trabajan en la articulación con expertos del Gobierno de Sudáfrica para fortalecer las capacidades del personal encargado de las intervenciones, mediante capacitación y transferencia de conocimientos, especialmente en procedimientos de captura y manejo de hipopótamos dentro del agua”, recalcó la entidad Cornare.

El plan de intervención tendrá una primera fase de cinco meses en la que se implementarán acciones como la gobernanza, educación ambiental y concientización de la comunidad sobre el riesgo que generan los hipopótamos.