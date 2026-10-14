Esposa de australiano apuñalado tras el EDC Medellín pide ayuda para viajar a Colombia

Australiano fue atacado con arma blanca luego de salir del festival de música electrónica EDC en Medellín. Foto: Redes sociales.

Medellín

La esposa de Frank Stephen Ramírez, el australiano de 46 años que recibió al menos 25 heridas con arma blanca después de asistir al festival de música electrónica EDC en Medellín, hizo un llamado desesperado para conseguir recursos económicos que le permitan viajar a Colombia y acompañar a su esposo durante su recuperación.

Cindy Aguilera, a través de una campaña de recaudación de fondos publicada en la plataforma GoFundMe, denunció que su esposo habría sido víctima de un secuestro y torturas por parte de varios delincuentes que para hurtarle una suma de dinero.

El extranjero había viajado a Medellín para disfrutar del festival EDC, realizado durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre. Sin embargo, después del evento, habría sido interceptado por varios sujetos que lo obligaron a subir a la parte trasera de un automóvil.

Según la denuncia, los agresores lo apuñalaron 25 veces para luego arrojarlo desde el vehículo en movimiento y abandonado gravemente herido en una vía pública, donde fue encontrado por la policía y posteriormente trasladado de urgencia a un centro asistencial de Medellín, lugar en el que permanece hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Esposa del australiano pide ayuda para viajar a Medellín

En la publicación, la mujer manifestó su preocupación por el estado de salud de su esposo, quien se encuentra lejos de su familia, residente en Sídney, Australia, y enfrenta un proceso de recuperación que podría requerir nuevas cirugías, rehabilitación y tratamientos médicos prolongados.

Ante esta situación, la mujer busca recaudar dinero para comprar los tiquetes aéreos que le permitan llegar a Medellín, cubrir los gastos médicos y garantizar el sostenimiento económico de su familia, teniendo en cuenta que Ramírez no podrá trabajar durante su recuperación.

La familia también pidió solidaridad para compartir la campaña y conseguir los recursos necesarios.

“Cada dólar cuenta. Si no pueden donar, por favor, compartan la historia de Frank”, señala el mensaje publicado en la plataforma.