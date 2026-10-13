Tarjeta TuLlave: Conozca los únicos casos en los que podría perder el saldo, según Transmilenio

Transmilenio es el servicio de transporte masivo de la capital del país, por medio de su Tarjeta TuLlave se puede ingresar a él y personalizándola puede tener algunos beneficios a la hora de hacer trasbordos o recibir diferentes tipos de apoyos.

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Para poder ingresar a las estaciones es necesario contar con la tarjeta TuLlave y su respectivo saldo. Para el 2026, el costo del pasaje por persona quedó en $3.550 pesos colombianos, lo que representa un aumento de $350 pesos con respecto a la tarifa anterior.

Apoyos:

Apoyo ciudadano SISBÉN:

De acuerdo con el Decreto 007 de 2026 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, estableció nuevos beneficios tarifarios en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Dichos beneficios son definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social a favor de personas en condición de pobreza extremas, pobres moderadas, personas con discapacidad, personas mayores y estudiantes pobres o vulnerables así:

La cantidad de pasajes para las personas beneficiarias dependerá de su categoría del Sisbén y del grupo poblacional al que pertenezcan. Este nuevo esquema entrega un número determinado de pasajes gratuitos, diferenciándose del anterior que subsidiaba con un monto específico el valor del tiquete

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Tarjeta para personas con discapacidad:

Es un beneficio otorgado a personas con discapacidad registradas en la secretaría de salud. El beneficio se obtiene en los puntos de personalización, presentando el documento de identidad original y adquiriendo la tarjeta tullave, la cual tiene un costo de $8.000 pesos. Este beneficio le permite acceder de uno a doce unidades de transporte mensual.

Tarjeta TransMipass:

El TransMiPass Está diseñado para usuarios que usen el sistema con regularidad, es decir, que utilicen el sistema entre 4 y 6 veces al día y así cuentan con una alternativa de ahorro.

Con TransMiPass, los usuarios podrán adquirir 65 pasos o ingresos al Sistema, pagando $160.000 pesos al mes; pagarán aproximadamente $2.462 por cada vez que validen, ahorrarán hasta el 23 % frente a la tarifa plena por validación en 2025 para los usuarios más frecuentes

Únicos casos en los que podría perder el saldo de su tarjeta TuLlave:

Pérdida o robo de tarjetas sin personalizar: Aquellas tarjetas TuLlave que no estén asociadas a una persona en particular no tendrán derecho a la devolución de su dinero.

Aquellas tarjetas TuLlave que no estén asociadas a una persona en particular no tendrán derecho a la devolución de su dinero. Tarjetas inactivas: Si una tarjeta TuLlave lleva cinco o más años desde que se expidió oficialmente, esta podrá ser desactivada. Esto indica que sale de operación y por lo tanto no será detectada por los validadores y se perderá el saldo que ya tenía disponible.

Si una tarjeta TuLlave lleva cinco o más años desde que se expidió oficialmente, esta podrá ser desactivada. Esto indica que sale de operación y por lo tanto no será detectada por los validadores y se perderá el saldo que ya tenía disponible. Uso irregular de auxilios sociales: El ente que maneja la operación de transporte puede bloquear las tarjetas que no se utilicen correctamente y posean subsidios o pasajes gratuitos. En caso de evidenciarse esta práctica irregular, se restringirá la validez del plástico verde.

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