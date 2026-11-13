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“No es el dron el enemigo, sino quien lo usa para el mal”: Mayor Felipe Ramírez por ataques aéreo

Este viernes, 13 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, el mayor retirado Felipe Ramírez, integrante de las empresas Endronados SAS y Galileo Instruments, analizó la creciente amenaza que representa el uso de drones explosivos por parte de grupos armados ilegales en Colombia.

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