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13 nov 2026 Actualizado 14:04

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“No es el dron el enemigo, sino quien lo usa para el mal”: mayor Felipe Ramírez por ataques aéreo

El mayor Felipe Ramírez aseguró que entre el 0,5 % y el 5 % de los drones en el país son usados por grupos ilegales.

“No es el dron el enemigo, sino quien lo usa para el mal”: Mayor Felipe Ramírez por ataques aéreo

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Este viernes, 13 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, el mayor retirado Felipe Ramírez, integrante de las empresas Endronados SAS y Galileo Instruments, analizó la creciente amenaza que representa el uso de drones explosivos por parte de grupos armados ilegales en Colombia.

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