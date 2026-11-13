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13 nov 2026 Actualizado 14:24

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Internacional

El Tribunal de Cuentas duda de la “justificación legal” del costo del ático comprado por Madrid

El Tribunal de Cuentas rechaza archivar la causa y ordena investigar la compra de un ático por 6,3 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid.

Corruption in the judiciary, the judge&#039;s gavel and euro banknotes in an envelope. Representation of corruption and bribery in the judiciary. Imagen tomada de Getty imagenes

Corruption in the judiciary, the judge's gavel and euro banknotes in an envelope. Representation of corruption and bribery in the judiciary. Imagen tomada de Getty imagenes / SimpleImages

Corruption in the judiciary, the judge&#039;s gavel and euro banknotes in an envelope. Representation of corruption and bribery in the judiciary. Imagen tomada de Getty imagenes
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El Tribunal de Cuentas aprecia indicios de que los 6,3 millones de euros que costó el ático adquirido por la Comunidad de Madrid pudieron constituir una salida de fondos públicos «carente por completo de justificación legal».

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En un auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes, el Tribunal de Cuentas rechaza el archivo de la causa que pedían la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid y ha elevado las actuaciones para que se nombre un delegado instructor para investigar la compra del ático del barrio de Chamberí por parte del gobierno regional madrileño.

El pasado 8 de octubre, el Tribunal de Cuentas dio cinco días de plazo al Ministerio Fiscal, a Planifica Madrid y a la Comunidad de Madrid para que se pronunciaran sobre si procedía nombrar a un delegado instructor o acordar el archivo de las actuaciones abiertas.

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