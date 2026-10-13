Papa León XIV: tumor extirpado al sumo pontífice era canceroso

Papa León XIV en Francia. 25 de septiembre de 2026. Foto: Getty Images. / Tom Nicholson

El Vaticano informó que los médicos extirparon parte del pulmón derecho del papa León XIV durante una operación de 90 minutos, después de detectarle una masa cancerosa.

El papa “se despertó con normalidad” después de la operación y ahora ha regresado a su habitación en el piso 10 del hospital Gemelli de Roma, añadió el comunicado.

Una fuente del Vaticano agregó que el papa ya pidió la cena.

En contexto: El Papa León XIV será hospitalizado debido a una cirugía de nódulo pulmonar

“Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho”, señaló el Vaticano en un comunicado, y añadió que la intervención “confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias”.

¿Cáncer extendido?

Al ser consultada sobre si había algún indicio de que el cáncer se hubiera extendido, una fuente del Vaticano señaló que se estaban realizando más pruebas.

“El Santo Padre estuvo en el quirófano alrededor de tres horas, y la duración de la operación en sí fue de unos 90 minutos. La intervención fue un éxito y no hubo complicaciones”, indicó el comunicado.

El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

Una semana sin agenda

Todas sus citas han sido canceladas hasta el 20 de octubre, incluida una gran misa el miércoles para la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, en la que será reemplazado por el cardenal Luis Antonio Tagle.

La legislación de la Iglesia católica no contempla mecanismos especiales en caso de enfermedad del papa, cuyo mandato es vitalicio.

El papa, un hombre muy activo que juega al tenis, se aloja en una suite especial situada en la última planta del Gemelli, equipada con una pequeña capilla, una cocina y una sala de reuniones para el personal médico.