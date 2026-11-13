Revelaron prueba de vida de subteniente Camila Pantoja: pide a Gobierno priorizar salida humanitaria

En una nueva prueba de supervivencia, la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja envió un mensaje a sus familiares en el que expresó el amor que siente por sus padres y hermanos. Aseguró que se encuentra bien y pidió al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Defensa, Jorge Mora, que, si se adelanta una operación para lograr su liberación, esta sea de carácter humanitario y no militar.

“Soy subteniente del Ejército Nacional. A mi familia le quiero decir que me encuentro bien y que los amo con todo mi ser. Y que, si en algún momento de mi vida volvieran a ser, sería feliz de volver a estar con ustedes como padres y hermanos”, manifestó al comienzo de la grabación.

La oficial reconoció que posiblemente no encontró las palabras suficientes para expresar todo lo que siente por sus seres queridos, pero agradeció las enseñanzas, los momentos compartidos y el amor que ha recibido de su familia.

“De pronto me sobraron, me faltaron las palabras para decirles todo el amor que siento por ustedes, pero les agradezco por cada cosa que me enseñaron, por cada momento a su lado, por tanto amor que nos brindaron”, expresó.

En uno de los momentos más emotivos del mensaje, la subteniente les pidió a sus familiares que no la olviden y recordó los recuerdos que conserva de ellos, así como las canciones y los momentos que han compartido.

“Por favor, no me olviden. Que a mis tesoros solamente nos salen nuestras fotos juntos. Y enseñarles de cada momento que hemos vivido, cantando las canciones que nos cantamos. Solo puedo decirles que los amo”, señaló.

Posteriormente, la subteniente se dirigió directamente al presidente de la República y al ministro de Defensa para pedirles que cualquier acción encaminada a conseguir su liberación priorice una salida humanitaria.

“Señor presidente y señor ministro, por mi familia, por favor, no hagan un rescate militar, sino todo un rescate humanitario. Se los pido, se los pido por ellos, se los pido por toda la familia de todos los colombianos y también por la mía. Por favor”, fue la petición de la oficial.