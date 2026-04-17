TransMilenio: ¿Cómo recargar la tarjeta TuLlave con DaviPlata? Nuevo método explicado

De fondo: Mujer sentada en un sofá revisando su celular. Las imágenes a su lado corresponden a la Tarjeta TuLlave de Transmilenio y la aplicación Daviplata (Crédito: Getty Images / Transmilenio / Daviplata)

El Sistema de Transporte Público TransMilenio ha compartido una nueva opción para que los ciudadanos puedan recargar la Tarjeta TuLlave, la cual es la herramienta para que los usuarios puedan entrar a esta red de buses y articulados en Bogotá.

Según informa la entidad, desde este 15 de abril de 2026 los usuarios podrán usar la plataforma virtual Daviplata, competidora de aplicaciones como Nequi, Maas u otras que ofrecen soluciones por medio de PSE para el pago de facturas y servicios en Colombia.

Esta opción se adoptó teniendo en cuenta que, en las horas pico, moverse por la ciudad puede tener muchas desavenencias: largas filas para ingresar a estaciones y buses, cambios repentinos en el clima y tiempos de espera de más de 10-15 minutos para recargar la tarjeta de manera física.

Así, DaviPlata ofrece ahora la posibilidad de recargar desde cualquier lugar y a cualquier hora, usando simplemente un teléfono celular con acceso a internet.

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Según cifras oficiales de TransMilenio, las recargas digitales pasaron de ser apenas el 2% del total en enero de 2024 a alcanzar el 18,05% en marzo de 2026. Este crecimiento sostenido confirma la confianza que los ciudadanos están depositando en las nuevas plataformas digitales.

¿Cómo recargar la tarjeta Tu Llave usando la aplicación Daviplata?

Primeramente, el usuario interesado debe tener su cuenta creada en la plataforma, la cual es independiente de Davivienda. Una vez registrado y con los fondos a disposición, debe seguir los siguientes pasos.

Después de iniciar sesión, deslice las opciones en la pantalla principal hasta encontrar la sección ‘Movilidad’, la cual debe presionar.

Vista general para encontrar el apartado 'Movilidad' en Daviplata para recargar la Tarjeta TuLlave. Ampliar Vista general para encontrar el apartado 'Movilidad' en Daviplata para recargar la Tarjeta TuLlave. Cerrar

Luego, debe elegir la opción Tarjeta Tullave-Maas, aceptar los términos y condiciones e ingresar un correo electrónico donde recibirá el comprobante de pago.

Al hacer esto, será redirigido(a) a la sección de poner el número de la Tarjeta Tullave y podrá definir el monto a recargar. Los valores deben estar entre $11.000 y $200.000 para que el pago se pueda concretar.

Se puede validar la recarga sin necesidad de un punto físico

Uno de los apartados más importantes que deben conocer los usuarios es que la recarga por sí misma no le suma el saldo directamente a la tarjeta, pues primero debe validarse este proceso por medio de las plataformas autorizadas por Transmilenio.

Generalmente, esto se hace en los puntos físicos del sistema en que se coloca la tarjeta y se selecciona transacción virtual para validar la recarga. Sin embargo, recientemente se implementó un método para que los usuarios usen tecnología NFC, incorporada en modelos recientes de celulares, para hacer este proceso.

Para hacer esto, debe seguir estos pasos:

Ingrese a la aplicación de MAAS, disponible en tiendas digitales. Vincule su tarjeta tullave. Pulse el ícono de la app “Activa tu recarga” Acerque su tarjeta tullave al lector NFC de su teléfono. No retire la tarjeta de su teléfono hasta que aparezca “Activación realizada”.

Para conocer más sobre esto, puede visitar este link de la página oficial de la entidad autorizada.

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