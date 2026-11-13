¿Menciones religiosas en el Plan Nacional de Desarrollo afectan políticas públicas? Debate Congreso

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Laura Daniela Beltrán, del Pacto Histórico, y Miguel Ángel Pinto, del Centro Democrático, debatieron en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre algunas menciones religiosas que habría en el Plan Nacional de Desarrollo y si esto afectaría las políticas públicas en el país.

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Escuche la entrevista completa a continuación:

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