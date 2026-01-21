Cómo recargar la tarjeta ‘Tu Llave’: Paso a paso

Bus de TransMilenio y tarjeta Tu Llave. Fotos: Getty Images / Secretaría de Integración Social

En las horas pico, moverse por la ciudad puede convertirse en una verdadera odisea: largas filas para ingresar a estaciones y buses, cambios repentinos en el clima y tiempos de espera que parecen interminables. A esto se suma un problema frecuente: llegar al sistema de transporte sin la tarjeta recargada, lo que complica aún más el trayecto.

Para evitar estos inconvenientes, hoy existen alternativas digitales que permiten recargar la tarjeta ‘Tu Llave’ de forma rápida y segura, directamente desde el celular. Aquí le contamos tres formas de hacerlo.

App Maas, una forma de recargar la tarjeta ‘Tu Llave’

Con el crecimiento de los pagos en línea, han surgido plataformas que facilitan transacciones digitales seguras. Una de ellas es Maas, una aplicación que permite recargar la tarjeta Tu Llave sin necesidad de ir a un punto físico.

¿Cómo recargar la tarjeta ‘Tu Llave’ desde Maas?

Descargue la aplicación Maas desde Google Play o App Store. Cree una cuenta con su correo electrónico o número de celular. Vincule su tarjeta Tu Llave de una de estas formas: Con tecnología NFC, acercando la tarjeta al celular (si el dispositivo lo permite). De forma manual, ingresando el número de serie impreso en la tarjeta. Ingrese a la opción “Recargar Tu Llave”, seleccione el monto y el método de pago.

La app permite pagar a través de PSE y billeteras digitales como Nequi o Daviplata. En algunos casos, se puede cobrar una pequeña comisión por la transacción.

¿Cómo recargar la tarjeta ‘Tu Llave’ desde Nequi?

Para usar este servicio, el usuario debe tener la aplicación Nequi actualizada y saldo disponible.

Paso a paso:

Ingrese a la app de Nequi. Seleccione “Servicios”. Entre a “Transporte y viajes”. Elija “Maas – Tu Llave”. Acepte los términos y condiciones (solo la primera vez). Ingrese el número de la tarjeta Tu Llave. Seleccione el monto a recargar (desde $9.000 hasta $200.000). Confirme el pago.

Este servicio también puede incluir una comisión adicional.

¿Cómo recargar la tarjeta ‘Tu Llave’ desde TransMiApp?

Los usuarios del sistema de transporte público de Bogotá cuentan además con TransMiApp, la aplicación oficial del sistema.

Aunque la app no realiza la recarga directamente, sí permite acceder al portal oficial de recargas web de ‘Tu Llave’ desde el celular.

Así funciona:

Descargue TransMiApp desde Google Play o App Store. Abra la aplicación y busque la opción “Consulta saldo” o recarga digital. Seleccione la recarga web, que lo redirigirá al sistema oficial de Tu Llave. Ingrese el número de la tarjeta. Elija el monto de recarga (entre $9.000 y $200.000). Complete el pago en línea.

¿Cómo activar la recarga de la tarjeta ‘Tu Llave’?

La recarga no se activa de inmediato. Generalmente, el sistema tarda cerca de 30 minutos.Después de ese tiempo, puede activarla:

Desde el celular con NFC, usando la opción “Activar recarga” .

. En validadores de buses del SITP o estaciones de TransMilenio, acercando la tarjeta hasta que el sistema confirme la operación.



