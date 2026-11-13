Dólar HOY 13 de noviembre de 2026 en Colombia: la divisa rompe la barrera de los $3.300

La moneda estadounidense es la divisa más usada en el comercio internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Por ello, la variación afecta a distintos sectores de la economía colombiana, motivo por el que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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TRM dólar hoy

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia inicia la jornada en $3.301,91 pesos (COP) para este viernes 13 de noviembre de 2026.

Lo que frente al reporte del 12 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del viernes con un crecimiento de 4,84 pesos colombianos.

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Valor del dólar hoy en Colombia

Los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 13 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,197 - Venta a $3.292

Compran a $3,197 - Venta a $3.292 Cali: Compran a $3.085 - Venta a $3.265

Compran a $3.085 - Venta a $3.265 Cúcuta: Compran a $3.270 - Venta a $3.310

Compran a $3.270 - Venta a $3.310 Medellín: Compran a $3.159 - Venta a $3.274

Compran a $3.159 - Venta a $3.274 Pereira: Compran a $3.200 - Venta a $3.270

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Sol peruano

Se usa como moneda oficial únicamente en Perú. Nació originalmente como sol de plata en 1863, su nombre pasó de ser el inti y el nuevo sol al sol peruano, y hoy destaca en Sudamérica por su gran estabilidad económica frente a la inflación. La divisa inicia la jornada con una cotización de $966,67 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un perdida de $5,79 equivalente al -0,60%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa inicia la jornada con una cotización de $2.319,31 pesos colombianos, lo que frente a su anterior informe, registró un incremento de $20,27 pesos, equivalente al 0,88%.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de 96,34 dólares, lo que representa un crecimiento de 0.55% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 96,76 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 95,07 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 13 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 69.796,9 dólares, lo que representa una variación de -2.761,4 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda pierde 3,82%.

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