Cortes de agua en Bogotá y Soacha entre el 13 y el 16 de octubre: lista de barrios y horarios

¡Prográmese! Cortes de agua en Bogotá del 24 al 27 de junio: más de 30 barrios con suspensión

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) publicó en su página oficial las zonas en las que se harán trabajos de reparación y mantenimiento de las redes hidráulicas.

Estas intervenciones a la infraestructura del suministro de agua se llevarán a cabo con la finalidad de reducir daños mayores dentro de las tuberías y otros implementos que la componen, por lo que es necesario que se suspenda el servicio mientras se adelantan estas actividades.

Lea también: En 25 municipios de Nariño persiste desabastecimiento de agua

Localidades y municipios afectados por los trabajos de mantenimiento esta semana

Según información del Acueducto de Bogotá, estas son las localidades y municipios que tendrán afectaciones en el servicio en algunos de sus barrios:

Engativá

Ciudad Bolívar

Barrios Unidos

Fontibón

Usme

Suba

San Cristóbal

Chapinero

Rafael Uribe Uribe

Tunjuelito

Usaquén

Municipios con suspensión del servicio son:

Soacha

¿En qué barrios habrá cortes de agua?

Mientras el servicio de agua está suspendido, se realizarán labores como empate de tuberías, instalación, mantenimientos correctivos, verificaciones y cambios dentro de la red hidráulica, en determinados puntos.

Las programaciones para estas respectivas adecuaciones se ejecutarán entre los días 13 al 16 de octubre, en lapsos de mínimo 4 horas hasta 24 horas de suspensión temporal, de la siguiente manera:

Cortes de agua: martes 13 de octubre

Localidad de Engativá: San Marcos, Villa Luz, Los Chigüiros, Engativá Centro, Álamos Industrial, Santa Helenita, Viña del Mar, La Faena, Villas del Dorado, Villa Gladis y San Ignacio.

San Marcos, Villa Luz, Los Chigüiros, Engativá Centro, Álamos Industrial, Santa Helenita, Viña del Mar, La Faena, Villas del Dorado, Villa Gladis y San Ignacio. Localidad de Ciudad Bolívar: Sumapaz, San Rafael, Bellavista Lucero Alto, Lucero del Sur, Gibraltar Sur, Lucero Alto, La Alameda, Cedritos del Sur, Quiba y Naciones Unidas.

Sumapaz, San Rafael, Bellavista Lucero Alto, Lucero del Sur, Gibraltar Sur, Lucero Alto, La Alameda, Cedritos del Sur, Quiba y Naciones Unidas. Municipio de Soacha: Andalucía, Balcón Real, Llano Grande Soacha, El Cardal, Urbanización San Carlos, Galicia III, Chicó Sur Soacha, San Alberto, San Antonio Soacha, Santa María, San José, El Triunfo Soacha, San Humberto, Las Villas, Juan Pablo II, El Tuso La Esmeralda, San Juan, El Dorado, El Sol, Juan Pablo II Cuarta Etapa, Juan Pablo II Segunda Etapa, Comfenalco y Santamaría I.

Cortes de agua: miércoles 14 de octubre

Localidad de Barrios Unidos: Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced, Norte, La Paz, Soledad, Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía y Siete de Agosto.

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced, Norte, La Paz, Soledad, Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía y Siete de Agosto. Localidad de Engativá: Engativá Pueblo, La Rivera, Los Laureles y Villa Teresita.

Engativá Pueblo, La Rivera, Los Laureles y Villa Teresita. Localidad de Fontibón: El Chanco III, El Charco Rural y El Recodo

El Chanco III, El Charco Rural y El Recodo Localidad de Usme: Antonio José de Sucre, Villa Israel, Usminia, La Esperanza de Usme, Serranías I y Comuneros.

Antonio José de Sucre, Villa Israel, Usminia, La Esperanza de Usme, Serranías I y Comuneros. Localidad de Ciudad Bolívar: Bellavista, Jerusalén, Arborizadora Alta I, Arborizadora Alta II.

Bellavista, Jerusalén, Arborizadora Alta I, Arborizadora Alta II. Localidad de Suba: Casa Blanca Suba y Casa Blanca Suba Urbano.

Casa Blanca Suba y Casa Blanca Suba Urbano. Municipio de Soacha: León XIII.

Le puede interesar: ¿Por qué cuesta ahorrar agua y energía? Claves para cambiar los hábitos en casa

Cortes de agua: jueves 15 de octubre

Localidad de Engativá: Acapulco, Palo Blanco, La Cabaña, La Estradita, El Paseo, Ferias, Bonanza, Marcela, Estrada, Europa, Laurel, San Joaquín, Bosque Popular, Normandía Oriental, Universidad Libre, Jardín Botánico, Bellavista, Cur Compensar y Unidad Médica Ing. Edgar Yesid Duarte Valero.

Localidad de San Cristóbal: Ramajal, Alpes, Bellavista Sur, Altos del Poblado, San José Sur Oriental, La Gloria y Nueva Gloria, Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Bello Horizonte, Suramérica, Córdoba, Montebello, Granada Sur, San Pedro, San Blas, Las Mercedes, Velódromo Y San Cristóbal Sur.

Localidad de Chapinero: La Cabrera.

Localidades de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito: Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, El Playón, Guiparma, Molinos del Sur, Área Artillería y La Picota.

Localidad de Usaquén: Santa Bárbara Occidental

Municipio de Soacha: Rincón de Ubaté, Ubaté, San Juan del Ubaté, Cohabitar, La Florida II, Boyacá, Bosque de Cipi, Cien Familias, San Marcos, San Marcos Cafam, España, Parques del Sol I, Parques del Sol II, El Libertador, La Pradera I, La Pradera II y El Paraíso.

Cortes de agua: viernes 16 de octubre

Localidad de Engativá: París, Florencia, El Madrigal, El Cedro, Garcés Navas, Villas de Granada, Bochica, Bolivia, Ciudadela Colsubsidio y Aguas de la Sabana.

Vea aquí: EPM mantendrá racionamiento de agua en Medellín esta semana: conozca los barrios afectados

Recomendaciones del Acueducto de Bogotá

Se recomienda racionar el recurso hídrico antes de la suspensión; de igual modo, hacerlo de tal manera que alcance para las actividades esenciales dentro del hogar.

Adicionalmente, consulte las direcciones de acuerdo con en qué partes de los barrios se adelantarán estos arreglos y el tiempo de suspensión del servicio, que variará según la labor que se llevará a cabo.

Para revisar la página del Acueducto de Bogotá con el cronograma oficial, ingrese en el siguiente link.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: