¿Por qué cuesta ahorrar agua y energía? Claves para cambiar los hábitos en casa

Ahorrar agua y energía no siempre resulta fácil, incluso cuando se advierte sobre los riesgos de fenómenos climáticos como El Niño. Según Manuel Mayorga Amórtegui, subdirector nacional del campo de psicología del consumidor de Colpsic, una de las principales razones es que las personas suelen percibir las consecuencias del desperdicio como un problema lejano y no como una situación que las afecta directamente.

En entrevista con Caracol Radio, el especialista explicó que la falta de identificación con el problema y la idea de que su solución depende de otros también dificultan la transformación de los hábitos cotidianos.

Acciones sencillas para ahorrar agua y energía

Mayorga Amórtegui recomendó comenzar por revisar las rutinas del hogar e identificar en qué actividades se consume más agua y electricidad. Entre las medidas que pueden aplicarse están apagar las luces que no se necesitan, cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes y reducir el tiempo de las duchas a cinco minutos, además de cerrar el agua mientras se utiliza jabón.

También aconsejó utilizar la lavadora con cargas completas y organizar el planchado para una sola jornada a la semana, en lugar de planchar una prenda cada día. Estas prácticas permiten optimizar el consumo de los servicios públicos y reducir el desperdicio.

La recompensa puede ayudar a mantener el hábito

El especialista señaló que observar resultados concretos, como una disminución en el consumo registrado en los recibos de agua y energía, puede motivar a las personas a mantener estas prácticas en el tiempo.

Por eso, insistió en que el ahorro no debe asumirse únicamente como una respuesta a una emergencia climática, sino como una costumbre diaria que comienza con decisiones individuales dentro del hogar.